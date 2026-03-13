Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη ανάρτηση για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Η ηθοποιός ετοιμάζεται για τον γάμο της με τον αγαπημένο της στην Πάρο, με μια ρομαντική και διακριτική τελετή το καλοκαίρι του 2026

Η Αθηνά Οικονομάκου βιώνει μια από τις πιο χαρούμενες φάσεις της ζωής της, καθώς προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, σε μια ειδυλλιακή τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο το καλοκαίρι του 2026. Μέχρι τώρα, η δημοφιλής ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεγε να κρατάει την προετοιμασία του γάμου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την ημέρα αυτή. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάρτηση στα social media φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα είχαν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου κοινοποίησε ξανά μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα μπλουζάκι με τη φράση «Wedding Time» από την Πάρο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός επιθυμεί η γαμήλια τελετή να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική, με λίγους αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Η επιλογή της Πάρου για το σκηνικό δείχνει την πρόθεση του ζευγαριού για μια ρομαντική αλλά διακριτική εκδήλωση, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν την ημέρα χωρίς υπερβολική δημοσιότητα.

Παρά τη διακριτικότητα που επιθυμούν, η πρόσφατη ανάρτηση ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει επίσημα τα ευχάριστα νέα. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι καλεσμένοι έχουν ήδη λάβει τα «Save the Date», ενώ όλα δείχνουν ότι πρόκειται να πρόκειται για μια εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα μετρά περίπου 2 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι έγινε αχώριστο. Λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της, η ηθοποιός άρχισε να μοιράζεται στα social media τις πρώτες κοινές στιγμές με τον γοητευτικό μπασκετμπολίστα, δείχνοντας τη σταθερότητα και τη ζεστασιά της σχέσης τους. Η πρόταση γάμου ήρθε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, παρουσία καλών φίλων, σε μια ρομαντική και προσωπική στιγμή. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή Buongiorno, έχει ήδη φτάσει και το προσκλητήριο του γάμου της ηθοποιού.

