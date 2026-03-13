Tech News 13.03.2026

Ο Χρήστος Σταϊκούρας στο MAD Forum 2026: «Φαίνεται ότι θα υπάρχει μείωση εσόδων κατά 25% στους μουσικούς δημιουργούς»

Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναλύει στο MAD Forum 2026 τις οικονομικές επιπτώσεις που πρόκειται να φέρει η AI στη μουσική βιομηχανία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η συζήτηση για τη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μουσική στο πλαίσιο του MAD Forum 2026 ανέδειξε τις βαθιές τομές που φέρνει η τεχνολογία στη δημιουργική διαδικασία. Υπό τον συντονισμό του Γκυ Κριέφ (Partner στην Big Pi Ventures), ειδικοί από τον χώρο της μουσικής, της τεχνολογίας και της νομικής επιστήμης εξέτασαν πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Ο βουλευτής και καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Χρήστος Σταϊκούρας, προσέγγισε το ζήτημα υπό τη διπλή ιδιότητα του πολιτικού και του ακαδημαϊκού, αναλύοντας τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σημείωσε ότι η συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από τη διαφάνεια και τη ρύθμιση (regulation) της AI παραμένει ανοιχτή, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα, με τη σημαντική δημιουργική της οικονομία, οφείλει να προστατεύσει τους καλλιτέχνες της.

Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργός/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Η Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Βρίσκω αξία στο TikTok γιατί θεωρώ ότι είναι η γέφυρά μας με το μέλλον»

Παραθέτοντας συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, ο κ. Σταϊκούρας προειδοποίησε για μια ραγδαία μετατόπιση της αγοράς: «Φαίνεται ότι μέχρι το 2028 θα υπάρχει μια μεταφορά του content προς το AI σε μια τάξη των 64 δισ. ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα 3 δισ. που ήταν το 2023, φαίνεται να πηγαίνουμε στα 64». Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιφέρει πλήγμα στους δημιουργούς, καθώς οι μελέτες συγκλίνουν σε «μια απώλεια εσόδων στη μουσική της τάξεως του 23-24% μέχρι το 2028, δηλαδή περίπου 22 δισ. ευρώ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η οικονομική αξία μεταφέρεται πλέον προς τους AI developers, ενώ οι επιπτώσεις δεν θα είναι ομοιόμορφες σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας. Αναφέροντας ως παράδειγμα τους μεταφραστές, όπου το πρόβλημα θα είναι εντονότερο, κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο: «Παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από μια παράταξη με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, είναι προφανές ότι δεν είμαι υπέρμαχος του “άστα όλα στην αγορά”. Πρέπει να υπάρχει αγορά, αλλά και ένα πλαίσιο που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω».

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ο Στέλιος Ζωντός στο MAD Forum 2026: «Ο αλγόριθμος δεν σε αφήνει να δεις τον κόσμο έξω από τα ενδιαφέροντά σου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

mad forum Mad Forum 2026 Γκυ Κριέφ μουσική Τεχνητή Νοημοσύνη Χρήστος Σταϊκούρας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

O Ιάκωβος Καργαρώτος στο MAD Forum 2026: «Το να μην έχουμε προϊόντα προϊόντα καπνού και νικοτίνης σε χέρια ανηλίκων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Η Βρετανία πιέζει Meta, TikTok, Snapchat και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τα social media

Ο Στέλιος Ζωντός στο MAD Forum 2026: «Ο αλγόριθμος δεν σε αφήνει να δεις τον κόσμο έξω από τα ενδιαφέροντά σου»

Η Αμαλία Κυπαρίσση στο MAD Forum 2026: «Βρίσκω αξία στο TikTok γιατί θεωρώ ότι είναι η γέφυρά μας με το μέλλον»

Ο Παύλος Γερουλάνος στο MAD Forum 2026: «Τα social media γενικά έχουν γίνει ο μεγάλος εξισορροπιστής»

Ask Ioannina: Το viral σίριαλ που κατακτά το ελληνικό ίντερνετ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου στο Mad Forum 2026: «Θέλω να κάνω αρεστό το επάγγελμά μου στους νέους»

O Μάριος Θεμιστοκλέους στο MAD Forum 2026: «Είναι δύσκολο για τα παιδιά να αντισταθούν στον αλγόριθμο των social media»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε στη νέα γενιά τις συνθήκες για να χαράξει τον δικό της δρόμο»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί