Ο Χρήστος Σταϊκούρας στο MAD Forum 2026: «Φαίνεται ότι θα υπάρχει μείωση εσόδων κατά 25% στους μουσικούς δημιουργούς»

Η συζήτηση για τη σχέση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μουσική στο πλαίσιο του MAD Forum 2026 ανέδειξε τις βαθιές τομές που φέρνει η τεχνολογία στη δημιουργική διαδικασία. Υπό τον συντονισμό του Γκυ Κριέφ (Partner στην Big Pi Ventures), ειδικοί από τον χώρο της μουσικής, της τεχνολογίας και της νομικής επιστήμης εξέτασαν πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

Ο βουλευτής και καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Χρήστος Σταϊκούρας, προσέγγισε το ζήτημα υπό τη διπλή ιδιότητα του πολιτικού και του ακαδημαϊκού, αναλύοντας τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σημείωσε ότι η συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές γύρω από τη διαφάνεια και τη ρύθμιση (regulation) της AI παραμένει ανοιχτή, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα, με τη σημαντική δημιουργική της οικονομία, οφείλει να προστατεύσει τους καλλιτέχνες της.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, ο κ. Σταϊκούρας προειδοποίησε για μια ραγδαία μετατόπιση της αγοράς: «Φαίνεται ότι μέχρι το 2028 θα υπάρχει μια μεταφορά του content προς το AI σε μια τάξη των 64 δισ. ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από τα 3 δισ. που ήταν το 2023, φαίνεται να πηγαίνουμε στα 64». Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιφέρει πλήγμα στους δημιουργούς, καθώς οι μελέτες συγκλίνουν σε «μια απώλεια εσόδων στη μουσική της τάξεως του 23-24% μέχρι το 2028, δηλαδή περίπου 22 δισ. ευρώ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η οικονομική αξία μεταφέρεται πλέον προς τους AI developers, ενώ οι επιπτώσεις δεν θα είναι ομοιόμορφες σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας. Αναφέροντας ως παράδειγμα τους μεταφραστές, όπου το πρόβλημα θα είναι εντονότερο, κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο: «Παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από μια παράταξη με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά, είναι προφανές ότι δεν είμαι υπέρμαχος του “άστα όλα στην αγορά”. Πρέπει να υπάρχει αγορά, αλλά και ένα πλαίσιο που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω».

