Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalía στο La Perla (video)

Η νέα περιοδεία της Rosalía δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ποπ παραγωγή, αλλά μια πολυσύνθετη καλλιτεχνική εμπειρία που φέρνει στο προσκήνιο διεθνείς δημιουργούς με ισχυρή αισθητική ταυτότητα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος συνδέει το όνομά του με ένα από τα πιο ιδιαίτερα σκηνικά στιγμιότυπα της παράστασης.

Η Rosalía ξεκίνησε την περιοδεία «LUX Tour» στις 16 Μαρτίου 2026 από το LDLC Arena στη Lyon της Γαλλίας, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις με ένα πολυεπίπεδο θέαμα. Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα άκρως φιλόδοξο καλλιτεχνικό εγχείρημα που στόχο είχε να επαναπροσδιορίσει τα όρια μιας ποπ συναυλίας. Η Rosalía, γνωστή για τη διαρκή αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων, συνδυάζει στο νέο της project την avant garde μουσική με την κομψότητα του κλασικού μπαλέτου, μετατρέποντας το 4ο άλμπουμ της «Lux» σε μια ολοκληρωμένη οπερατική εμπειρία. Στο κοινό της Lyon βρέθηκε και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος δεν περιορίστηκε στον ρόλο του θεατή, καθώς μέρος της δημιουργικής του δουλειάς παρουσιάστηκε επί σκηνής.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου γνωστοποίησε ότι έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της σκηνής που συνοδεύει το τραγούδι «La Perla». Όπως ανέφερε, «είναι μια σκηνή που δημιούργησα για εκείνη και ανυπομονώ να τη μοιραστώ», επιβεβαιώνοντας τη στενή καλλιτεχνική συνεργασία με τη Rosalía.

Το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ενότητα φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της γραφής του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η Rosalía εμφανίζεται περιτριγυρισμένη από ομάδα χορευτών, με τη χορογραφία να εστιάζει στη λεπτομέρεια των κινήσεων και ιδιαίτερα στη χρήση των χεριών, δημιουργώντας ένα εικαστικό και συμβολικό σύμπαν. Η μετάβαση της Rosalía από ένα απλό λευκό ένδυμα σε μια πιο θεατρική εμφάνιση με μακριά φούστα και μαύρα γάντια ενισχύει τη δραματουργία της σκηνής.

Η Rosalía έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης μουσικής, συνδυάζοντας στοιχεία φλαμένκο με urban και experimental ήχους, ενώ η πορεία της περιλαμβάνει σημαντικές διακρίσεις και διεθνείς συνεργασίες.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αποτελεί κεντρική προσωπικότητα στον χώρο του σύγχρονου θεάτρου και της σκηνικής δημιουργίας, με διεθνή αναγνώριση που εδραιώθηκε, μεταξύ άλλων, με τη συμβολή του στις τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονη εικαστικότητα και αφαιρετική αισθητική.

Η συνεργασία της Rosalía με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου δεν προέκυψε τυχαία, καθώς οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 στο East Wood. Τότε, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του, γράφοντας ότι «φωνή στους ουρανούς, πόδια στη γη, μαγεμένος αγαπητή Rosalía».

Η σύμπραξη αυτή επιβεβαιώνει τη στροφή της Rosalía προς πιο σύνθετες και θεατρικές μορφές έκφρασης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση της δημιουργικής ταυτότητας του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

