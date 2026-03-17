Η Rosalía αλλάζει τα δεδομένα και ανεβάζει τον πήχη της pop με το νέο της show

Η Rosalía ενώνει μπαλέτο, σύγχρονο χορό και ποπ μουσική σε μια φιλόδοξη περιοδεία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της συναυλίας

Η Rosalía εγκαινίασε στις 16 Μαρτίου 2026 τη νέα της περιοδεία «LUX Tour» στο LDLC Arena στη Lyon της Γαλλίας, παρουσιάζοντας ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικό εγχείρημα που επαναπροσδιορίζει τα όρια μιας ποπ συναυλίας.

Η Rosalía, γνωστή για τη διαρκή αναζήτηση νέων εκφραστικών μέσων, συνδυάζει στο νέο της project την avant garde μουσική με την κομψότητα του κλασικού μπαλέτου, μετατρέποντας το 4ο άλμπουμ της «Lux» σε μια ολοκληρωμένη οπερατική εμπειρία.

Διάβασε επίσης: Υποχωρεί η κυριαρχία της αγγλόφωνης μουσικής – Τι θέλει πλέον να ακούει το κοινό

Κεντρικό ρόλο στη σύλληψη και υλοποίηση της περιοδείας διαδραματίζει η συνεργασία της Rosalía με τη γαλλική καλλιτεχνική ομάδα (LA)HORDE, η οποία βρίσκεται πίσω από το Ballet National de Marseille. Η συμβολή της ομάδας προσδίδει στη σκηνική παρουσία ένα τολμηρό μείγμα σύγχρονου και κλασικού μπαλέτου, δημιουργώντας ένα δυναμικό υπόβαθρο για τη μουσική αφήγηση.

Κατά τη βραδιά της πρεμιέρας, η Rosalía παρουσίασε απαιτητικές χορογραφίες τόσο σε σόλο εκτελέσεις όσο και μαζί με corps de ballet, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ακρίβεια και την εκφραστικότητά της. Η χορογραφική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην παράδοση, αλλά την επαναπροσδιορίζει, ενσωματώνοντας και αστικά είδη χορού όπως το jumpstyle και το hakken.

Η σκηνική εμπειρία επεκτείνεται και στη συμμετοχή του κοινού, καθώς κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «Can’t Take My Eyes Off You» του Frankie Valli, θεατές ανεβαίνουν στη σκηνή, εντασσόμενοι στο θεατρικό σύμπαν της παράστασης.

Η συναυλία αναπτύσσεται σε 5 πράξεις και ένα ενδιάμεσο μέρος, συνδυάζοντας τραγούδια από το «Lux» με επιτυχίες από την περίοδο του «Motomami». Από την εναρκτήρια ενότητα με το «Sexo, violencia y llantas» έως το πιο εσωτερικό μέρος με το «Dios es un stalker» και το δυναμικό φινάλε με τα «DESPECHÁ» και «Magnolias», η αφήγηση ξεδιπλώνεται με κινηματογραφική συνοχή.

Αισθητικά, η παραγωγή αντλεί έμπνευση από τη μεγαλοπρέπεια της όπερας και την παράδοση του μπαλέτου. Κοστούμια όπως τούτου και πουέντ, αλλά και μεγαλοπρεπή κοστούμια που παραπέμπουν στην εμβληματική παρουσία της Maria Callas εντυπωσιάζουν. Επίσης, σκηνικά στοιχεία όπως πολυεπίπεδες πλατφόρμες και ένας μεγάλος λευκός καμβάς επιτρέπουν στη Rosalía να κινείται ελεύθερα στον χώρο και να αλληλεπιδρά με το κοινό.

Ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης αποτελεί το μέρος «Perla», εμπνευσμένο από το παραμύθι «The Princess and the Pea», όπου η Rosalía κατεβαίνει από έναν πύργο λιλά στρωμάτων για να αποκαλύψει ένα εντυπωσιακό μαργαριτάρι, ενισχύοντας τη συμβολική και ονειρική διάσταση του έργου.

Η «LUX Tour» αναδεικνύει τη Rosalía ως μια από τις πιο καινοτόμες καλλιτεχνικές παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της να συνδυάζει διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία σε ένα συνεκτικό και υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX

Δες κι αυτό…