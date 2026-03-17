Μουσικά Νέα 17.03.2026

Ο Νίκος Στεφανάκης στο MAD Forum 2026: «Το ανοιχτό διαδίκτυο βοήθησε τη rap να προχωρήσει»

Ο Νίκος Στεφανάκης (IFPI) αναλύει την άνοδο της urban μουσικής και τον κίνδυνο του «στατιστικού θορύβου»
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» που πραγματοποιήθηκε στο MAD Forum 2026, ο Νίκος Στεφανάκης, Chief Operations Officer της IFPI Greece και του Grammo, παρουσίασε την οικονομική και στατιστική πραγματικότητα πίσω από το φαινόμενο. Τα στοιχεία που παρέθεσε αποτυπώνουν μια πρωτοφανή κυριαρχία: από το 2018 έως το 2025, τα stream points της urban μουσικής εκτοξεύθηκαν από το 2% στο εντυπωσιακό 34%, επιβεβαιώνοντας ότι το είδος αποτελεί πλέον τον απόλυτο ρυθμιστή του ψηφιακού μουσικού χάρτη στην Ελλάδα.

Ωστόσο, ο κ. Στεφανάκης δεν περιορίστηκε στους αριθμούς, αλλά ανέλυσε και τους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από αυτή την εκρηκτική άνοδο. Όπως επισήμανε, το ίδιο το εργαλείο που γιγάντωσε το είδος, το ανοιχτό διαδίκτυο, μπορεί να γίνει και η αιτία που θα το πλήξει. «Καθημερινά βλέπω πάρα πολλούς καινούργιους τίτλους, καινούργιους καλλιτέχνες, οι οποίοι όμως η ανταπόκριση του κοινού τους κατατάσσει στον “στατιστικό θόρυβο”», ανέφερε χαρακτηριστικά, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον κορεσμό της αγοράς.

Νίκος Στεφανάκης, Chief Operations Officer στην IFPI Greece και τον Grammo/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Σύμφωνα με το στέλεχος της IFPI, η υπερπροσφορά περιεχομένου οδηγεί συχνά σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση αναγνωρισιμότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα του είδους. Ο κ. Στεφανάκης υπογράμμισε ότι στην προσπάθειά τους να κάνουν επιτυχία, ορισμένοι δημιουργοί χρησιμοποιούν στίχους που αποσκοπούν αποκλειστικά στη δημιουργία εντυπώσεων, μια πρακτική που, όπως τόνισε, «βλάπτει εν γένει το είδος».

Η παρέμβασή του στο MAD Forum ανέδειξε μια κρίσιμη ισορροπία: ενώ η urban μουσική απολαμβάνει μια χρυσή εποχή αφοσίωσης από το κοινό, η διατήρηση της ουσίας της απέναντι στην ευκολία της ψηφιακής παραγωγής και τον κενό εντυπωσιασμό παραμένει το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό