Ο λόγος που οι stars μετά τα Oscars καταλήγουν σε μπεργκεράδικο

Από ένα απλό food truck το 1994 έως τις φωτογραφίες των stars με burger στο χέρι, η παράδοση που καθιερώθηκε στο πάρτι του Vanity Fair

Πίσω από τη λάμψη, τις haute couture δημιουργίες και τη χολιγουντιανή τελειότητα των Oscars, κρύβεται μια απρόσμενα απλή αλλά πλέον εμβληματική συνήθεια… τα burgers που συνοδεύουν τη βραδιά των βραβείων εδώ και δεκαετίες. Η παράδοση συνδέεται άμεσα με το περίφημο πάρτι του Vanity Fair. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1994, όταν ένα φορτηγό μεγάλης αλυσίδας βρισκόταν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης για να προμηθεύσει με μπέργκερς το προσωπικό. Ορισμένοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων οι Diane von Furstenberg, Nancy Reagan, Gene Hackman και Donald Sutherland, ζήτησαν να πάρουν και οι ίδιοι, οδηγώντας τους διοργανωτές στην απόφαση να εντάξουν τα burgers στο πάρτι. Στη σύγχρονη εκδοχή της εκδήλωσης, σερβίρονται χιλιάδες burgers κάθε χρόνο, με τα cheeseburgers να παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή.

Η εικόνα των stars με burger στο ένα χέρι και το Oscar στο άλλο έχει γίνει πλέον μέρος της ποπ κουλτούρας. Ο Adrien Brody, η Zoë Saldaña και ο Steven Spielberg είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν απαθανατιστεί να απολαμβάνουν το χαρακτηριστικό αυτό γεύμα, ενώ ο Mark Eydelshteyn δοκίμασε για πρώτη φορά burger στο συγκεκριμένο πάρτι, δηλώνοντας ότι «είναι πολύ νόστιμο και απρόσμενο».

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το πάρτυ. Η ιδιότυπη αυτή συνήθεια τείνει να αποτελεί θεσμό. Η αρχή τοποθετείται στο 2005, όταν η Hilary Swank απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Million Dollar Baby». Η λαμπερή σταρ αντί να συνεχίσει τη βραδιά σε κάποιο πολυτελές πάρτι, επέλεξε να κατευθυνθεί σε ένα επώνυμο μπεργκεράδικο, ντυμένη με την εντυπωσιακή της τουαλέτα και έχοντας το αγαλματίδιο πάνω στο τραπέζι.

Η εν λόγω εικόνα που διαδόθηκε ταχύτατα, πολύ πριν την κυριαρχία των social media, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η συγκεκριμένη κίνηση λειτούργησε ως αφετηρία για μια άτυπη παράδοση που υιοθέτησαν πολλοί stars τα επόμενα χρόνια.

Το 2013, ο Ang Lee απαθανατίστηκε να κρατά το Όσκαρ στο ένα χέρι και ένα burger στο άλλο μετά τη βράβευσή του για το «Life of Pi», ενισχύοντας τη δυναμική της τάσης. Αντίστοιχα, το 2024, η Jamie Lee Curtis εντοπίστηκε σε drive through, να απολαμβάνει cheeseburger, πατάτες και αναψυκτικό, λίγες ώρες μετά την τελετή.

Εφέτος, ο Michael B. Jordan μετά την τελετή όπου κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, βρέθηκε σε φαστ φουντ, με το χρυσό αγαλματίδιο. Στα πλάνα εμφανίζεται να κρατά το βραβείο ενώ απολαμβάνει το γεύμα του. Ο Michael B. Jordan χαμογελούσε στις κάμερες, ενώ απολάμβανε το μπέργκερ, σε μια αρκετά χαλαρή στιγμή μετά την ένταση της βραδιάς.

Δες κι αυτό…