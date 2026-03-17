Όσκαρ 2026: O Leonardo DiCaprio κατάφερε να γίνει ξανά το πιο viral meme

Η έκφραση του Leonardo DiCaprio στα 98α Όσκαρ έγινε αμέσως viral, δημιουργώντας το νέο meme που κατακλύζει τα social media

Η μεγαλύτερη στιγμή του διαδικτύου στα 98α Βραβεία Όσκαρ ανήκει στον Leonardo DiCaprio. Κατά τη διάρκεια του opening monologue του Conan O’Brien, οι κάμερες εστίασαν στον ηθοποιό σε μια σκηνή που σύντομα έγινε viral, με τη λεζάντα «TFW You Didn’t Agree to This» (“αυτό το βλέμμα όταν δεν συμφωνείς με κάτι”) να εμφανίζεται στην οθόνη.

Ο DiCaprio, υποψήφιος για το One Battle After Another, έδειξε μια αμήχανη αλλά ταυτόχρονα ξεκαρδιστική έκφραση, που το κοινό και οι χρήστες των social media αμέσως ερμήνευσαν ως τέλειο meme για άβολες ή απροσδόκητες στιγμές. Μέσα σε λίγες ώρες, η εικόνα του έγινε viral στο X, TikTok και Instagram, με τους χρήστες να δημιουργούν εκατοντάδες παραλλαγές και λεζάντες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο DiCaprio γίνεται θέμα viral meme. Από σκηνές του Django Unchained μέχρι το The Great Gatsby, ο ηθοποιός έχει επανειλημμένα «πρωταγωνιστήσει» σε στιγμές που το κοινό λατρεύει να σχολιάζει. Φέτος, ωστόσο, το meme από τα Όσκαρ 2026 αναμένεται να μπει στην ίδια λίστα με τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου.

Ο Conan O’Brien, που παρουσίασε τη βραδιά, δεν έχασε την ευκαιρία να αναδείξει την έκφραση του DiCaprio, προσθέτοντας χιούμορ και ανατροπή στην ήδη διασκεδαστική έναρξη της βραδιάς. Η αμηχανία του ηθοποιού, σε συνδυασμό με την επιδέξια σκηνοθετική παρέμβαση, έφερε το τέλειο αποτέλεσμα για τους χρήστες που αναζητούν το επόμενο meme.

Τα social media αντέδρασαν άμεσα, και η έκφραση του ηθοποιού ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και η πιο επίσημη βραδιά του Χόλιγουντ μπορεί να γίνει η πηγή του επόμενου viral στιγμιότυπου.

Δες κι αυτό…