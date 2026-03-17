Social Trends 17.03.2026

Όσκαρ 2026: O Leonardo DiCaprio κατάφερε να γίνει ξανά το πιο viral meme

Η έκφραση του Leonardo DiCaprio στα 98α Όσκαρ έγινε αμέσως viral, δημιουργώντας το νέο meme που κατακλύζει τα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μεγαλύτερη στιγμή του διαδικτύου στα 98α Βραβεία Όσκαρ ανήκει στον Leonardo DiCaprio. Κατά τη διάρκεια του opening monologue του Conan O’Brien, οι κάμερες εστίασαν στον ηθοποιό σε μια σκηνή που σύντομα έγινε viral, με τη λεζάντα «TFW You Didn’t Agree to This» (“αυτό το βλέμμα όταν δεν συμφωνείς με κάτι”) να εμφανίζεται στην οθόνη.

Ο DiCaprio, υποψήφιος για το One Battle After Another, έδειξε μια αμήχανη αλλά ταυτόχρονα ξεκαρδιστική έκφραση, που το κοινό και οι χρήστες των social media αμέσως ερμήνευσαν ως τέλειο meme για άβολες ή απροσδόκητες στιγμές. Μέσα σε λίγες ώρες, η εικόνα του έγινε viral στο X, TikTok και Instagram, με τους χρήστες να δημιουργούν εκατοντάδες παραλλαγές και λεζάντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Sean Penn απουσίαζε από τα Όσκαρ καθώς είχε συνάντηση με τον Zelenskyy

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο DiCaprio γίνεται θέμα viral meme. Από σκηνές του Django Unchained μέχρι το The Great Gatsby, ο ηθοποιός έχει επανειλημμένα «πρωταγωνιστήσει» σε στιγμές που το κοινό λατρεύει να σχολιάζει. Φέτος, ωστόσο, το meme από τα Όσκαρ 2026 αναμένεται να μπει στην ίδια λίστα με τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου.

Ο Conan O’Brien, που παρουσίασε τη βραδιά, δεν έχασε την ευκαιρία να αναδείξει την έκφραση του DiCaprio, προσθέτοντας χιούμορ και ανατροπή στην ήδη διασκεδαστική έναρξη της βραδιάς. Η αμηχανία του ηθοποιού, σε συνδυασμό με την επιδέξια σκηνοθετική παρέμβαση, έφερε το τέλειο αποτέλεσμα για τους χρήστες που αναζητούν το επόμενο meme.

Τα social media αντέδρασαν άμεσα, και η έκφραση του ηθοποιού ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και η πιο επίσημη βραδιά του Χόλιγουντ μπορεί να γίνει η πηγή του επόμενου viral στιγμιότυπου.

Διάβασε επίσης: Η φυσική ομορφιά γίνεται το απόλυτο beauty trend στα Όσκαρ 2026 μέσα από nude χείλη και νύχια

O Robbert Baruch στο MAD Forum 2026: «Το AI το αγκαλιάζουμε πλήρως αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις»

O Leroy Brought Flowers στο Mad Radio 106,2: «Δεν είχα ετοιμάσει το τραγούδι αποκλειστικά για τον διαγωνισμό τoυ Sing for Greece»

Ησαΐας Ματιάμπα στο Mad Radio 106,2: «Ο γιος μου με έκανε να δω τη ζωή μου με άλλο μάτι»

O Αλέξανδρος Ελευθεριάδης στο MAD Forum 2026: «Είναι εύκολο τα AI συστήματα να παράγουν πειστική μουσική»

Ο Δημήτρης Βασιλάκης στο MAD Forum 2026: «Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία γενικότερα»

O TEO.x3 στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στους εαυτούς μας τι είναι η μουσική»

Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

O Diveno στο MAD Forum 2026: «Όσα AI generated τραγούδια και να βγουν την αξία την δίνει ο άνθρωπος»

Αυστραλία: Παρά το μπλόκο οι έφηβοι κάνουν χρήση των social media

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

