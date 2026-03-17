Ο Sean Penn απουσίαζε από τα Όσκαρ καθώς είχε συνάντηση με τον Zelenskyy

Ο Sean Penn κατέκτησε το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του στην τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ για τον ρόλο του συνταγματάρχη Lockjaw στην ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, ωστόσο δεν παρευρέθηκε στην τελετή απονομής στο Los Angeles.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης απουσίαζε από τη βραδιά των βραβείων καθώς βρισκόταν στην Ουκρανία για συνάντηση με τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy. Ο Ουκρανός ηγέτης δημοσίευσε φωτογραφία της συνάντησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον ηθοποιό.

Όπως έγραψε ο Volodymyr Zelenskyy «Sean, χάρη σε εσένα γνωρίζουμε τι σημαίνει αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Στάθηκες στο πλευρό μας από την πρώτη ημέρα του πολέμου πλήρους κλίμακας. Αυτό ισχύει και σήμερα. Και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσεις να στέκεσαι δίπλα στη χώρα και στον λαό μας».

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Sean Penn ο ηθοποιός Kieran Culkin, ο οποίος είχε κερδίσει την ίδια κατηγορία την προηγούμενη χρονιά. Ο Kieran Culkin εμφανίστηκε στη σκηνή ως παρουσιαστής της κατηγορίας και δήλωσε με χιούμορ ότι «ο Sean Penn δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ απόψε ή ίσως να μην ήθελε, οπότε θα παραλάβω εγώ το βραβείο για λογαριασμό του».

Ο Sean Penn είναι γνωστός για τη συχνά επικριτική στάση του απέναντι στα κινηματογραφικά βραβεία και έχει επιλέξει επανειλημμένα να μην παρευρίσκεται σε τελετές απονομής. Στη φετινή περίοδο των βραβείων είχε ήδη τιμηθεί με το βραβείο BAFTA και με το βραβείο των Αμερικανών Ηθοποιών για τον ίδιο ρόλο, ενώ είχε χάσει τη Χρυσή Σφαίρα από τον Stellan Skarsgård για την ταινία «Sentimental Value».

Ο Sean Penn έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του προς την Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής και έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επισκέψεις στη χώρα. Η σχέση του με τον Volodymyr Zelenskyy καταγράφηκε και στο ντοκιμαντέρ «Superpower», το οποίο συνσκηνοθέτησε με τον Aaron Kaufman και στο οποίο καταγράφονται οι συναντήσεις του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, ο Sean Penn είχε αναφερθεί στη σύνδεση μεταξύ της καλλιτεχνικής του δουλειάς και της ακτιβιστικής του δράσης.

Όπως είχε δηλώσει «δεν ξεχωρίζω πραγματικά το να σηκώνομαι το πρωί για να δουλέψω στο εργαστήριό μου και να φτιάξω ένα έπιπλο από το να βρίσκομαι σε ένα κινηματογραφικό πλατό για να παίξω ή να σκηνοθετήσω μια ταινία ή να εργάζομαι σε ένα ντοκιμαντέρ όπως το “Superpower”. Όλα προέρχονται από την ίδια ανάγκη να προσθέτεις αξία σε ό,τι κάνεις».

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

