Screen News 17.03.2026

Το απίστευτο επίτευγμα του Sean Penn στα Oscar που ελάχιστοι έχουν καταφέρει

Με το τρίτο Oscar της καριέρας του ο Sean Penn εντάσσεται στην ελίτ των ηθοποιών που έχουν κατακτήσει 3 βραβεία ερμηνείας, δίπλα στους Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson και Walter Brennan
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Sean Penn κατέκτησε το Oscar Β΄ Ανδρικού Ρόλου στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων Oscar για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson. Με τη νέα αυτή διάκριση ο Sean Penn φτάνει συνολικά τα 3 Oscar ερμηνείας στην καριέρα του και εντάσσεται σε μια εξαιρετικά μικρή ομάδα ηθοποιών που έχουν καταφέρει το ίδιο επίτευγμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson και Walter Brennan.

Ο Sean Penn είχε ήδη τιμηθεί στο παρελθόν με Oscar Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» το 2004 και «Milk» το 2009, δύο ρόλους που θεωρούνται από τους πιο εμβληματικούς της σύγχρονης αμερικανικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου ο Sean Penn επικράτησε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αναμέτρηση. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονταν ο Benicio del Toro για την ταινία «One Battle After Another», ο Delroy Lindo για την ταινία «Sinners» και ο Stellan Skarsgård για την ταινία «Sentimental Value».

Η ταινία «One Battle After Another», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson, έχει ως πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio στον ρόλο ενός πρώην επαναστάτη ακτιβιστή. Ο Sean Penn υποδύεται τον Colonel Steven J Lockjaw, έναν αξιωματικό του αμερικανικού στρατού που βιώνει έναν ταπεινωτικό ερωτικό εξευτελισμό και στη συνέχεια αναπτύσσει μια εμμονική σχέση με την Perfidia, τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει η Teyana Taylor.

www.imdb.com

Παρά τη σημαντική του νίκη, ο Sean Penn δεν παρευρέθηκε στην τελετή απονομής για να παραλάβει το βραβείο του. Το Oscar παρέλαβε εκ μέρους του ο ηθοποιός Kieran Culkin, ο οποίος βρισκόταν στη σκηνή ως παρουσιαστής της κατηγορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απουσία του Sean Penn από την τελετή δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς ο ηθοποιός έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη σημασία των κινηματογραφικών βραβείων και έχει κρατήσει συχνά αποστάσεις από τις λαμπερές εκδηλώσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Παρά τη στάση του απέναντι στον θεσμό, ο Sean Penn είχε έντονη παρουσία στη φετινή περίοδο των κινηματογραφικών βραβείων. Για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another» τιμήθηκε με το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου τόσο στα βραβεία BAFTA όσο και στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών, ενώ είχε επίσης υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Daniel Day-Lewis Jack Nicholson Sean Penn Walter Brennan Οσκαρ Όσκαρ 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
