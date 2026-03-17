Οι The Pretty Reckless επιστρέφουν με νέο album Dear God και παγκόσμια περιοδεία

Το συγκρότημα της Taylor Momsen κυκλοφορεί το νέο single «When I Wake Up» και ανακοινώνει το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου

Οι The Pretty Reckless επιστρέφουν στη δισκογραφία με νέο album. Το ροκ συγκρότημα με επικεφαλής την Taylor Momsen ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «DEAR GOD», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι The Pretty Reckless παρουσίασαν και το πρώτο single από τον νέο δίσκο, το τραγούδι «When I Wake Up», το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, το άλμπουμ «DEAR GOD» αποτελεί μία από τις πιο ωμές και ειλικρινείς δουλειές της μέχρι σήμερα πορείας του. Το έργο βασίζεται σε έντονα προσωπική και ημερολογιακή γραφή, με θεματικές που κινούνται γύρω από την ευαλωτότητα, την εσωτερική αναζήτηση και την καλλιτεχνική ελευθερία.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και το «For I Am Death», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο έτος και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των αμερικανικών ροκ charts. Η Taylor Momsen περιέγραψε το νέο single ως μια ιστορία που εξελίσσεται από όνειρο σε εφιάλτη. «Είναι η ιστορία ενός ονείρου που μετατρέπεται σε εφιάλτη», δήλωσε. «Όταν μια ζωή γεμάτη υπερβολές σε οδηγεί σε μια διαδρομή που μοιάζει με τρενάκι λούνα παρκ και είναι καταδικασμένη να συντριβεί, αλλά εσύ δεν μπορείς να το δεις».

Μουσικά, το «When I Wake Up» κινείται σε έντονους punk ρυθμούς, διατηρώντας ταυτόχρονα τον χαρακτηριστικό ήχο του συγκροτήματος με δυναμικές κιθάρες και τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Taylor Momsen.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ «DEAR GOD». Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική με συναυλίες σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, το Ντάλας και το Λος Άντζελες, πριν συνεχιστεί στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για τους The Pretty Reckless. Το συγκρότημα εμφανίστηκε στο gala «MusiCares Person of the Year 2026» προς τιμήν της Mariah Carey και συμμετείχε επίσης στην τελετή του «Rock & Roll Hall of Fame 2025», όπου η Taylor Momsen εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με το συγκρότημα Soundgarden. Η επιτυχία του συγκροτήματος στα ραδιοφωνικά charts παραμένει εντυπωσιακή. Το τραγούδι «For I Am Death» κατέκτησε την κορυφή του Mainstream Rock Airplay chart του Billboard, σημειώνοντας το όγδοο Νο 1 στην καριέρα των The Pretty Reckless.

Με 8 τραγούδια στην κορυφή του συγκεκριμένου chart, οι The Pretty Reckless κατέχουν πλέον το ρεκόρ για τις περισσότερες επιτυχίες Νο 1 από συγκρότημα με γυναίκα τραγουδίστρια στην 44χρονη ιστορία του Mainstream Rock Airplay chart, ξεπερνώντας το συγκρότημα Halestorm.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ «DEAR GOD» στις 26 Ιουνίου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους The Pretty Reckless, οι οποίοι συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους ως ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα συγκροτήματα της ροκ σκηνής.

