TV 17.03.2026

Το «Κάτι ψήνεται» επιστρέφει και στρώνει τραπέζι στον ANT1

Mad.gr

Η Ελλάδα στρώνει ξανά τραπέζι και οι κουζίνες σε κάθε γωνιά της χώρας παίρνουν φωτιά. Από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, γνώριμες γεύσεις, αρώματα και εικόνες επιστρέφουν, φέρνοντας μαζί τους την ένταση, τη δημιουργία και τη χαρά της παρέας.

Σε κάποιο σπίτι αυτή τη στιγμή, μια κατσαρόλα βράζει λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει, ένα τηγάνι «δοκιμάζει» τα όριά του και κάποιος ξαναδοκιμάζει τη σάλτσα του με αγωνία. Η οικεία αυτή ατμόσφαιρα επιστρέφει δυναμικά μέσα από το Κάτι ψήνεται, που κάνει πρεμιέρα στον ANT1 και μας βάζει ξανά στο πιο ζεστό, αληθινό τραπέζι της ελληνικής τηλεόρασης.

Με πρώτη στάση τη Θεσσαλονίκη, το ταξίδι ξεκινά και απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας την εμπειρία από πόλη σε πόλη και από σπίτι σε σπίτι. Κάθε εβδομάδα, 5 διαφορετικοί οικοδεσπότες ανοίγουν την κουζίνα τους, δημιουργούν το δικό τους μενού και προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με το στυλ και τη φιλοξενία τους.

Όμως, όπως πάντα, το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γύρω από το τραπέζι ξεδιπλώνονται χαρακτήρες, γεννιούνται απρόβλεπτες στιγμές, ακούγονται ατάκες που μένουν και δημιουργούνται μικρές ιστορίες που κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ανάμεσα σε γέλια, σχόλια και δοκιμές, η εμπειρία γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό διαγωνισμό μαγειρικής.

Το «Κάτι ψήνεται» επιστρέφει για να μας θυμίσει πως η πραγματική μαγεία δεν βρίσκεται μόνο στις συνταγές, αλλά στους ανθρώπους που κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, πάρε θέση στην κουζίνα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα online στο https://antenna.gr/katipsinetai ή τηλεφωνικά στο 2111885535.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 ΕΚΠΟΜΠΗ Κάτι Ψήνεται ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
