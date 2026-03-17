Οι Pussycat Dolls επιστρέφουν ως τρίο με νέο τραγούδι και περιοδεία

Η Nicole Scherzinger, η Kimberly Wyatt και η Ashley Roberts ανακοινώνουν το νέο single «Club Song» και την περιοδεία «PCD Forever» με 53 συναυλίες σε HΠΑ και Ευρώπη

Οι Pussycat Dolls επιστρέφουν στη μουσική σκηνή, επιβεβαιώνοντας την επανένωσή τους με νέο τραγούδι και μια μεγάλη διεθνή περιοδεία. Η Nicole Scherzinger, η Kimberly Wyatt και η Ashley Roberts ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου single «Club Song» και την έναρξη της περιοδείας «PCD Forever», η οποία θα περιλαμβάνει συνολικά 53 συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Το συγκρότημα, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τραγούδια όπως «Buttons», «When I Grow Up» και «Don’t Cha», επιστρέφει με νέο υλικό για πρώτη φορά μετά το τραγούδι «React», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2020.

Η Nicole Scherzinger, η οποία τα τελευταία χρόνια ακολούθησε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη θεατρική πορεία, εξήγησε ότι η συγκυρία ήταν ιδανική για την επανένωση του συγκροτήματος. «Η χρονική στιγμή ήταν πραγματικά ιδανική», δήλωσε. «Μετά από 20 χρόνια αναρωτιέσαι πού βρίσκονται όλοι. Για εμάς όμως όλα ευθυγραμμίστηκαν. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και ορισμένα από τα υπόλοιπα μέλη έχουν άλλες υποχρεώσεις και προτεραιότητες, αλλά για εμάς αυτό λειτούργησε».

Διάβασε επίσης: Jerry Heil: Το Catharticus κατέκτησε την Ελλάδα χωρίς να πάει στη Eurovision

Η νέα σύνθεση του συγκροτήματος περιλαμβάνει τρία από τα πιο αναγνωρίσιμα μέλη των Pussycat Dolls. Από το αρχικό σχήμα των 6 τραγουδιστριών δεν συμμετέχουν στην επανένωση η Jessica Sutta, η Carmit Bachar και η Melody Thornton.

Η περιοδεία «PCD Forever» θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου από την Καλιφόρνια. Στις συναυλίες της Βόρειας Αμερικής θα συμμετέχουν ως special guests η Lil’ Kim και η Mya. Στη συνέχεια το συγκρότημα θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, με πρώτη στάση την Κοπεγχάγη, πριν από μια σειρά 8 συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα με τη νέα περιοδεία, οι Pussycat Dolls θα επανακυκλοφορήσουν στις 8 Μαΐου τα δύο επιτυχημένα άλμπουμ τους «PCD» και «Doll Domination». Η Kimberly Wyatt δήλωσε στο BBC News ότι η επιστροφή του συγκροτήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία. «Είναι πραγματικά απίστευτο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό ξανά μετά από 20 χρόνια», ανέφερε.

Η Ashley Roberts αποκάλυψε επίσης ότι η πρωτοβουλία για την επανένωση προήλθε από τη Nicole Scherzinger, η οποία ήταν η πρώτη που επικοινώνησε με τις πρώην συνεργάτιδές της για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του συγκροτήματος.

Η επανένωση των Pussycat Dolls είχε αρχικά ανακοινωθεί το 2019 με σχέδια για περιοδεία το 2020. Ωστόσο η πανδημία COVID ανέτρεψε τα σχέδια και η Nicole Scherzinger επιβεβαίωσε τελικά τον Ιανουάριο του 2022 ότι η περιοδεία είχε ακυρωθεί οριστικά. Το εγχείρημα εκείνης της περιόδου είχε μάλιστα οδηγήσει και σε νομική διαμάχη σχετικά με την οργάνωση της περιοδείας.

Η νέα επιστροφή του συγκροτήματος σηματοδοτεί μια ακόμη προσπάθεια αναβίωσης ενός από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία ποπ συγκροτήματα των αρχών της δεκαετίας του 2000, το οποίο σημάδεψε τη διεθνή ποπ μουσική με πολυάριθμες επιτυχίες και εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Οι Tears For Fears αποθεώνουν τη διασκευή του Harry Styles στο κλασικό τους τραγούδι (Video)

