Beauty 17.03.2026

Η φυσική ομορφιά γίνεται το απόλυτο beauty trend στα Όσκαρ 2026 μέσα από nude χείλη και νύχια

Στα Όσκαρ 2026, οι διάσημες επέλεξαν nude χείλη και ροζ νύχια, αποδεικνύοντας ότι η φυσική ομορφιά παραμένει η πιο κομψή τάση της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026, οι περισσότερες celebrities επέλεξαν να αναδείξουν τη φυσική τους ομορφιά μέσα από ένα διακριτικό και κομψό beauty look. Παρά τις τάσεις της χρονιάς που φέρνουν πιο τολμηρά και καλλιτεχνικά μακιγιάζ, οι stars προτίμησαν nude ροζ αποχρώσεις στα χείλη και στα νύχια, δημιουργώντας ένα φωτεινό και αρμονικό αποτέλεσμα που τόνισε τη θηλυκότητα χωρίς υπερβολές.

Η συνέπεια μεταξύ χειλιών και μανικιούρ ήταν το βασικό στοιχείο που ξεχώρισε. Τα nude ροζ χείλη με την τεχνική «blurred lips» προσέφεραν φυσικό και μαλακό φινίρισμα, τονίζοντας το «your lips but better» εφέ. Τα νύχια, κοντά ή μεσαίου μήκους, σε ημιδιάφανο ροζ χρώμα, ολοκλήρωσαν το look με διακριτική κομψότητα. Το αποτέλεσμα ήταν μία αισθητική που ενισχύει τη φυσική λάμψη κάθε επιδερμίδας και αναδεικνύει την απλότητα με θηλυκό τρόπο.

Χείλη

Τα χείλη ακολούθησαν την τάση των nude ροζ αποχρώσεων με την τεχνική blurred lips, που δημιουργεί ένα φυσικό, ενιαίο και φωτεινό αποτέλεσμα. Η μαλακή εφαρμογή και η σωστή ανάμειξη των αποχρώσεων έδωσαν την αίσθηση ενός πιο φυσικού και κομψού μακιγιάζ, ιδανικού για κάθε τύπο επιδερμίδας.

Νύχια

Τα νύχια ακολούθησαν την ίδια αισθητική με κοντό ή μεσαίου μήκους σχήμα και ροζ αποχρώσεις, είτε σε ημιδιάφανο είτε σε πλήρες χρώμα. Η επιλογή αυτή τόνισε τη φυσικότητα και την αρμονία με τα χείλη, δημιουργώντας ένα συνολικό, φωτεινό και θηλυκό αποτέλεσμα που αναδείκνυε την απλότητα.

Το τελικό look, συνδυάζοντας nude χείλη και ροζ νύχια, απέπνεε κομψότητα και φυσική λάμψη. Η επιλογή αυτή απέδειξε ότι η απλότητα μπορεί να είναι ισχυρή μόδα, κατάλληλη για κάθε τόνο επιδερμίδας και κάθε ηλικία, και παρέμεινε το highlight του κόκκινου χαλιού των Όσκαρ 2026.

