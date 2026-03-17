Το Project Hail Mary εντυπωσιάζει τους κριτικούς πριν από την πρεμιέρα του

Η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Ryan Gosling συγκεντρώνει 95% στο Rotten Tomatoes και ξεκινά με ιδιαίτερα ισχυρές προβλέψεις για το box office

Ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίζεται για την ταινία «Project Hail Mary», η οποία πριν ακόμη κυκλοφορήσει ευρέως στους κινηματογράφους καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στις κριτικές αξιολογήσεις. Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Andy Weir φαίνεται να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής βαθμολογία 95% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes.

Διάβασε επίσης: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Star Wars: Starfighter – Εντυπωσιακό το cast

Σύμφωνα με τα πρώτα σχόλια των κριτικών, η ταινία καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιστημονική αρτιότητα και την ένταση μιας μεγάλης κινηματογραφικής περιπέτειας. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως μια αισιόδοξη αλλά ταυτόχρονα καθηλωτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας, η οποία συνδυάζει την ακρίβεια της επιστήμης με την ψυχαγωγία ενός σύγχρονου blockbuster. Η παραγωγή φέρνει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Ryan Gosling, ο οποίος συμμετέχει και ως παραγωγός της ταινίας. Μαζί του εμφανίζονται οι Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung και Milana Vayntrub.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Phil Lord και Christopher Miller, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο Drew Goddard. Ο Drew Goddard είχε αναλάβει και τη σεναριακή μεταφορά του βιβλίου «The Martian» του Andy Weir, το οποίο είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο.

Η ιστορία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Project Hail Mary» του Andy Weir, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 και γνώρισε σημαντική απήχηση στους αναγνώστες της επιστημονικής φαντασίας. Η πλοκή ακολουθεί τον Ryland Grace, έναν άνδρα που ξυπνά μόνος μέσα σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς να θυμάται την ταυτότητά του ή τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται εκεί. Καθώς ανακτά σταδιακά τη μνήμη του, συνειδητοποιεί ότι είναι ο μοναδικός επιζών μιας διαστημικής αποστολής που κατευθυνόταν προς το αστρικό σύστημα Tau Ceti. Η αποστολή αυτή έχει έναν κρίσιμο σκοπό, να ανακαλύψει μια λύση που θα σώσει τον πλανήτη Γη από μια παγκόσμια καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα.

Παράλληλα με τις θετικές κριτικές, οι προβλέψεις για την εμπορική πορεία της ταινίας εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το «Project Hail Mary» θα μπορούσε να συγκεντρώσει μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τριήμερο προβολής του.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαρτίου, με τις προσδοκίες να είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό.

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το Avatar 4

Δες κι αυτό…