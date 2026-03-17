Η Shonda Rhimes σχεδιάζει νέο spinoff του Bridgerton

Η Shonda Rhimes αποκαλύπτει ότι εξετάζεται μια νέα σειρά γύρω από τη μητέρα της οικογένειας Bridgerton, μετά την επιτυχία του «Queen Charlotte: A Bridgerton Story»

Η Shonda Rhimes αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για ένα νέο spinoff του «Bridgerton», αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Violet Bridgerton, τη μητέρα της γνωστής οικογένειας της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Η δημιουργός Shonda Rhimes, η οποία υπογράφει την παραγωγή της σειράς, μίλησε για τα μελλοντικά σχέδια του σύμπαντος του «Bridgerton» σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Craig Melvin, στο πλαίσιο του podcast «Glass Half Full». Όπως ανέφερε, η επιτυχία του «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» το 2023 άνοιξε τον δρόμο για νέες ιστορίες.

Η Shonda Rhimes δήλωσε ότι «σίγουρα πρόκειται για έναν τομέα που μας ενθουσιάζει και γνωρίζουμε ότι μπορεί να εξερευνηθεί σε βάθος», επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο της νέας σειράς, η Shonda Rhimes ξεκαθάρισε ότι η επιλογή της είναι ξεκάθαρη. Όπως σημείωσε, «πάντα έλεγα ότι αν επρόκειτο να κάνουμε κάτι τέτοιο, η Violet θα ήταν ένα εξαιρετικό πρόσωπο για να αφηγηθούμε την ιστορία της, η μητέρα της οικογένειας Bridgerton. Ναι, είναι μια πιθανότητα».

Ο χαρακτήρας της Violet Bridgerton, τον οποίο ενσαρκώνει η Ruth Gemmell, απέκτησε μεγαλύτερη αφηγηματική βαρύτητα στον 4ο κύκλο της σειράς, όπου αναπτύσσει σχέση με τον Lord Marcus Anderson, ρόλο που υποδύεται ο Daniel Francis, αδελφό της Lady Danbury, την οποία ερμηνεύει η Adjoa Andoh. Η σχέση αυτή έρχεται χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, Edmund Bridgerton. Ωστόσο, η εξέλιξη της σχέσης δεν ολοκληρώνεται, καθώς η Violet Bridgerton αποφασίζει στο τέλος της σεζόν ότι δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γάμο.

Η σεναριογράφος Jess Brownell εξήγησε τη συγκεκριμένη επιλογή σε επίσημο podcast της σειράς, τονίζοντας ότι «το να έλεγε ναι στον Marcus θα ήταν σαν να παντρευόταν τον πρώτο άνδρα μετά τον σύζυγό της». Όπως πρόσθεσε, «θεωρώ ότι έχει ακόμη μια διαδρομή να διανύσει. Έχει παιδιά να καθοδηγήσει, να τα δει να βρίσκουν τον δρόμο τους πριν φτάσει στο σημείο να κάνει αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Θα φτάσουμε εκεί».

Την ίδια στιγμή, η συγγραφέας Julia Quinn, δημιουργός της λογοτεχνικής σειράς «Bridgerton», έχει ήδη καταπιαστεί με την ιστορία της Violet Bridgerton στη νουβέλα «Violet in Bloom», η οποία καλύπτει τη ζωή της από την παιδική ηλικία έως τη γνωριμία και τον θάνατο του Edmund Bridgerton. Ωστόσο, δεν έχει εκφράσει πρόθεση να επεκτείνει περαιτέρω την ιστορία της.

Σε σχετική τοποθέτησή της, η Julia Quinn ανέφερε ότι «δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο με συγκινεί το γεγονός ότι τόσοι αναγνώστες θέλουν η Violet να αποκτήσει το δικό της δεύτερο ευτυχισμένο τέλος, αλλά φοβάμαι πως δεν βλέπω τον εαυτό μου να γράφει αυτή την ιστορία».

Η ίδια συμπλήρωσε ότι, παρά την αγάπη της για τον χαρακτήρα, δυσκολεύεται να φανταστεί έναν νέο σύντροφο αντάξιο της Violet Bridgerton, σημειώνοντας ότι «ειλικρινά δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να βρω κάποιον αρκετά καλό για εκείνη. Την αγαπώ υπερβολικά».

Το ενδεχόμενο ενός νέου spinoff ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του σύμπαντος του «Bridgerton», το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές του Netflix, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για νέες ιστορίες και χαρακτήρες.

