Screen News 17.03.2026

Το Sentimental Value χαρίζει στη Νορβηγία το πρώτο της Oscar διεθνούς ταινίας

Η ιστορική νίκη της ταινίας «Sentimental Value» του Joachim Trier σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον νορβηγικό κινηματογράφο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η νίκη της ταινίας «Sentimental Value» στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η τελετή των Βραβείων Όσκαρ χαιρετίστηκε στη Νορβηγία ως μια ιστορική στιγμή για τον κινηματογράφο της χώρας. Η ταινία του σκηνοθέτη Joachim Trier έγινε η πρώτη νορβηγική παραγωγή που κερδίζει Oscar μεγάλου μήκους ταινίας, γεγονός που πολλοί σχολιαστές θεωρούν ορόσημο για τη διεθνή αναγνώριση της νορβηγικής κινηματογραφικής δημιουργίας.

Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται γύρω από ένα οικογενειακό σπίτι στο Oslo και ακολουθεί έναν σκηνοθέτη που βρίσκεται σε σύγκρουση με τις ενήλικες κόρες του. Η ταινία απέσπασε συνολικά 9 υποψηφιότητες στα φετινά Oscar, ανάμεσα στις οποίες υποψηφιότητα Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Renate Reinsve, υποψηφιότητες Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τις Inga Ibsdotter Lilleaas και Elle Fanning καθώς και υποψηφιότητα Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Stellan Skarsgård.

Συνολικά η Νορβηγία κατέγραψε 11 υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση, αριθμός ρεκόρ για τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν η ταινία «The Ugly Stepsister» στην κατηγορία καλύτερου μακιγιάζ και κομμώσεων καθώς και ο Espen Nordahl στην κατηγορία οπτικών εφέ για την ταινία «Sinners».

Η διεθνής αναγνώριση του σκανδιναβικού κινηματογράφου επικεντρωνόταν για δεκαετίες κυρίως στη Σουηδία και τη Δανία. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο νορβηγικός κινηματογράφος παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Έργα δημιουργών όπως ο Dag Johan Haugerud, ο Halfdan Ullmann Tøndel και η Lilja Ingolfsdottir έχουν συμβάλει σε αυτό που ορισμένοι κριτικοί χαρακτηρίζουν ήδη ως μια νέα «χρυσή εποχή» για τη χώρα.

Η ταινία διεκδίκησε και άλλες σημαντικές διακρίσεις. Μια πιθανή νίκη του Stellan Skarsgård θα τον καθιστούσε τον πρώτο Σουηδό άνδρα ηθοποιό που κατακτά Oscar ερμηνείας.  Ο ίδιος ο Stellan Skarsgård σχολίασε με χιούμορ την εξέλιξη. Όπως είπε «Το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε ατομικά βραβεία κράτησε το καστ ενωμένο ως σύνολο. Και τελικά κερδίσαμε το πιο σημαντικό βραβείο, αυτό της καλύτερης διεθνούς ταινίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ίδια τελετή υπήρξε ωστόσο επιτυχία και για τη Σουηδία. Ο συνθέτης Ludwig Göransson κέρδισε το Oscar καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για την ταινία «Sinners», κατακτώντας το τρίτο Oscar της καριέρας του.

Η νορβηγική κυβέρνηση σχεδιάζει να τιμήσει την ομάδα της ταινίας με επίσημη εκδήλωση μετά την επιστροφή τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρωθυπουργός Jonas Gahr Støre δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NRK «Η ταινία άγγιξε θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του νορβηγικού κινηματογράφου. Την είδα στον κινηματογράφο και μου προκάλεσε βαθιά εντύπωση. Κάνατε όλη τη Νορβηγία υπερήφανη».

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο Joachim Trier, ο οποίος αυτοχαρακτηρίστηκε «σινεφίλ από τη Νορβηγία», αναφέρθηκε στον συγγραφέα James Baldwin και στη σημασία της κοινωνικής ευθύνης. Όπως είπε «Ο James Baldwin μας θυμίζει ότι όλοι οι ενήλικες έχουν ευθύνη για όλα τα παιδιά και ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε πολιτικούς που δεν λαμβάνουν αυτό το ζήτημα σοβαρά υπόψη».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

