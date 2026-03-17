Η Jessie Buckley κερδίζει το Oscar και όλη η Ιρλανδία πανηγυρίζει

Η ιστορική νίκη της Jessie Buckley για την ταινία «Hamnet» πυροδοτεί πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα ενώ πολιτικοί και καλλιτέχνες μιλούν για μια σημαντική στιγμή για τον ιρλανδικό κινηματογράφο

Η νίκη της Jessie Buckley στο Oscar Α΄ Γυναικείου Ρόλου προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη την Ιρλανδία και έδωσε τον τόνο για πρόωρους εορτασμούς ενόψει της ημέρας του Αγίου Πατρικίου. Η 36χρονη ηθοποιός από την κομητεία Kerry τιμήθηκε στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων Oscar στο Los Angeles για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Το πρωί της Δευτέρας πολιτικοί, καλλιτέχνες και σχολιαστές στην Ιρλανδία εξέφρασαν δημόσια χαρά και υπερηφάνεια βλέποντας εικόνες της Jessie Buckley να κρατά το χρυσό αγαλματίδιο.

Η πρόεδρος της Ιρλανδίας Catherine Connolly χαρακτήρισε τη διάκριση ιστορική. Όπως δήλωσε «Το βραβείο της Jessie Buckley αποτελεί μια ιστορική στιγμή. Η επιτυχία αυτή είναι μια απόλυτα δίκαιη αναγνώριση όχι μόνο της εξαιρετικής ερμηνείας της στην ταινία “Hamnet” αλλά και της συνολικής πορείας της στον κινηματογράφο και στο θέατρο».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Micheál Martin συνεχάρη δημόσια την ηθοποιό αλλά και τον ειδικό οπτικών εφέ Richard Baneham από το Δουβλίνο, ο οποίος κέρδισε το τρίτο του Oscar για τη δουλειά του στην ταινία «Avatar: Fire and Ash». Σε ανάρτησή του ο Micheál Martin σημείωσε «Μια υπέροχη βραδιά για τον ιρλανδικό κινηματογράφο και τις παραστατικές τέχνες».

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Simon Harris ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διάκρισης της Jessie Buckley. Όπως δήλωσε «Είναι φανταστικό να βλέπουμε την Jessie Buckley να γίνεται η πρώτη Ιρλανδή που κερδίζει το Oscar Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Τι στιγμή. Συγχαρητήρια Jessie».

Η Jessie Buckley θεωρούνταν ήδη το μεγάλο φαβορί της κατηγορίας χάρη στην ερμηνεία της ως Agnes Hathaway, σύζυγος του William Shakespeare, στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Maggie O’Farrell που σκηνοθέτησε η Chloé Zhao.

Παρά τις προβλέψεις, φίλοι και συγγενείς της ηθοποιού στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Killarney, παρακολουθούσαν με αγωνία την τελετή στο Dolby Theatre στο Hollywood. Η Jessie Buckley αντιμετώπιζε ισχυρό ανταγωνισμό από την Emma Stone για την ταινία «Bugonia», την Rose Byrne για την ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», την Kate Hudson για την ταινία «Song Sung Blue» και την Renate Reinsve για την ταινία «Sentimental Value».

Ο θείος της ηθοποιού Sean Buckley περιέγραψε τη συναισθηματική ένταση πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Όπως δήλωσε στο RTÉ «Για την οικογένεια δεν υπάρχει πίεση. Την αγαπάς έτσι κι αλλιώς. Όταν όμως υπάρχει τόση δημόσια συζήτηση γύρω από κάτι, τότε νιώθεις την ένταση να μεγαλώνει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν θα άλλαζε την εικόνα που έχει η οικογένεια για την Jessie Buckley. Όπως είπε «Ό,τι κι αν έγραφε εκείνος ο φάκελος δεν θα άλλαζε τίποτα για εμάς ούτε για εκείνη ούτε για τη θέση της μέσα στην οικογένειά μας. Απλώς είναι το κερασάκι στην τούρτα για την ίδια και για όλους μας».

Από τη σκηνή των Βραβείων Oscar η Jessie Buckley ευχαρίστησε συγκινημένη τους γονείς της που βρίσκονταν στο κοινό. Στην ομιλία της ανέφερε «Μαμά, μπαμπά, σας ευχαριστώ που μας μάθατε να ονειρευόμαστε και να μη μας ορίζουν οι προσδοκίες των άλλων αλλά να ακολουθούμε το πάθος μας».

Συγγενείς της ηθοποιού τόνισαν ότι η διεθνής επιτυχία δεν έχει αλλάξει τον χαρακτήρα της Jessie Buckley ούτε τη σχέση της με την Ιρλανδία. Ο αδελφός της Killian Buckley δήλωσε στο RTÉ ότι η αδελφή του παραμένει ένας απλός άνθρωπος παρά τη διεθνή αναγνώριση. Όπως είπε «Είναι πολύ πιο πιθανό να τη βρεις στον κήπο γεμάτη χώματα παρά να περπατά σε κάποιον κοσμικό δρόμο. Στην καρδιά της είναι απλώς ο εαυτός της».

Ο Killian Buckley θυμήθηκε επίσης τα παιδικά τους χρόνια όταν τα δύο αδέλφια έστηναν αυτοσχέδιες θεατρικές παραστάσεις στο σαλόνι του σπιτιού τους και χρέωναν τους γονείς τους για να τις παρακολουθήσουν. Όπως ανέφερε «Τότε μας φαινόταν ακριβό για εκείνους αλλά τελικά μάλλον άξιζε».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

