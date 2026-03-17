Ο Saske στο MAD Forum 2026: «Το κοινό καταλαβαίνει όταν εκφράζεις το δικό σου vision»

Η συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» βρέθηκε στο επίκεντρο του MAD Forum 2026, εξετάζοντας πώς η ελληνική hip hop και trap κουλτούρα εξελίχθηκε σε κυρίαρχο μουσικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ερμηνευτής και δημιουργός Saske περιέγραψε πώς η τεχνολογία έχει ευεργετήσει τη γενιά του, δίνοντας νέα δύναμη στα χέρια των καλλιτεχνών και καταρρίπτοντας τα παλιά πρότυπα της βιομηχανίας.

Ο Saske υποστήριξε σθεναρά ότι η εποχή των «κατασκευασμένων» καλλιτεχνών φτάνει στο τέλος της, καθώς η ψηφιακή εποχή ευνοεί πλέον την αλήθεια του δημιουργού. Όπως εξήγησε: «Σήμερα ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης ή ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάνει τη μουσική του αυτός, είναι ο δημιουργός, ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες στο long run να πετύχει από κάποιον ο οποίος είναι πιο industry plant που λέμε». Η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στην αυθεντικότητα, καθώς το κοινό είναι πλέον εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει το αυθόρμητο.

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η φυσική ταύτιση του ακροατή με τον δημιουργό επιτυγχάνεται μόνο όταν υπάρχει ένα ξεκάθαρο προσωπικό vision. «Το κοινό σήμερα, επειδή και αυτό εκπαιδεύεται αντίστοιχα σαν μάζα μέσα από όλα αυτά που χρησιμοποιεί και βλέπει, μπορεί να κατανοήσει νομίζω καλύτερα το πώς κάτι βγαίνει αυθόρμητα από έναν καλλιτέχνη όταν κάποιος παρουσιάζει όντως το δικό του vision», τόνισε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Καταλήγοντας, ο Saske επεσήμανε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου «αρχίζει και καταρρίπτεται η ιδεολογία του στημένου καλλιτέχνη», είτε αυτό αφορά το στιχουργικό κομμάτι, είτε την παρουσία στα social media και το stage. Για τον ίδιο, η επιτυχία στην Urban σκηνή δεν ορίζεται πλέον από το marketing, αλλά από την ικανότητα του καλλιτέχνη να παραμείνει πιστός στον εαυτό του, χτίζοντας μια ειλικρινή σχέση με το κοινό του.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

