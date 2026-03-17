Celeb News 17.03.2026

Αυτός είναι ο λόγος που η Lily Collins έκανε βόλτες στα Πετράλωνα

Η Lily Collins πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Zalando, με γυρίσματα σε Πετράλωνα και Νέα Μάκρη, αποκαλύπτοντας την αυθεντική αθηναϊκή καθημερινότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ελλάδα συνεχίζει να μαγνητίζει διεθνείς παραγωγές και μεγάλα brands, και η πιο πρόσφατη απόδειξη έρχεται από τη μόδα. Η δημοφιλής πλατφόρμα Zalando επέλεξε τη χώρα μας για τη νέα καμπάνια Άνοιξη/Καλοκαίρι, με πρωταγωνίστρια τη Lily Collins, γνωστή από τη σειρά Emily in Paris.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε 2 διαφορετικές πλευρές της Αττικής: τα αυθεντικά, αστικά Πετράλωνα και την παραθαλάσσια Νέα Μάκρη, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει την καθημερινή ζωή της πόλης με το χαλαρό καλοκαιρινό vibe. Στις εικόνες της καμπάνιας, η ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές καλοκαιριού, περπατά σε δρόμους γεμάτους ζωή, αράζει σε βεράντες και δοκιμάζει παραδοσιακές ελληνικές ελιές.

«Τώρα είμαστε στην Ελλάδα. Είναι εκπληκτικά», δηλώνει ενθουσιασμένη η Lily Collins σε backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα, προσθέτοντας: «Όλοι είναι χαρούμενοι, ο καιρός είναι υπέροχος και οι άνθρωποι χαμογελούν. Είναι ένα διασκεδαστικό γύρισμα». Η ίδια η ηθοποιός φαίνεται να ενθουσιάζεται με την αυθεντικότητα της πόλης και την καθημερινή ατμόσφαιρα, ενώ οι στιγμές που απαθανατίστηκαν δίνουν έμφαση στο συνδυασμό urban και Riviera vibes που προσφέρει η Αττική.

Η καμπάνια, σύμφωνα με τη Zalando, «γιορτάζει την ανεπιτήδευτη ενέργεια που κάνει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι τόσο εμβληματικό», αναδεικνύοντας παράλληλα διαφορετικά στυλ και προσφέροντας έμπνευση για το «Τι να φορέσω;».

Θα δούμε τελικά το Emily in Greece;

Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα αποκτά και τηλεοπτική χροιά, καθώς λίγους μήνες μετά το φινάλε της πέμπτης σεζόν της σειράς, οι φήμες για ένα πιθανό «Emily in Greece» έχουν ήδη ξεκινήσει. Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Gabriel καλεί την Emily στην Ελλάδα, ανοίγοντας τη συζήτηση για ενδεχόμενα γυρίσματα στη χώρα μας. Η ίδια η Lily Collins έχει εκφράσει την επιθυμία της για μια τέτοια εξέλιξη, ενώ ο σκηνοθέτης Andrew Fleming αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιστορία να ταξιδέψει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Με φόντο τα Πετράλωνα και τη Νέα Μάκρη, η νέα καμπάνια της Zalando δεν είναι μόνο ένα fashion story, αλλά και μια ευκαιρία προβολής της Ελλάδας στο διεθνές κοινό. Η ελληνική πρωτεύουσα παρουσιάζεται ζωντανή, αυθεντική και γεμάτη χρώμα, ενώ οι εικόνες της Lily Collins να περιπλανιέται στους δρόμους, να απολαμβάνει την καθημερινότητα και να χαμογελά στους ανθρώπους γύρω της έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πριν τον Brad Pitt στην πλατεία Κοτζιά, η Lily Collins είχε χαρίσει στην Αθήνα στιγμές glam και καλοκαιριού, αφήνοντας τους fans να ελπίζουν ότι η επόμενη περιπέτεια της Emily ίσως να μας ταξιδέψει και πάλι στη χώρα μας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

