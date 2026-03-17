Το tucked bob με Παριζιάνικη φινέτσα που αναδεικνύει κάθε πρόσωπο

Με την άνοιξη να πλησιάζει, ένα από τα πιο κομψά και ανανεωτικά κουρέματα που ξεχωρίζει φέτος είναι το tucked bob. Πρόκειται για ένα κοντό καρέ με τις άκρες να γυρίζουν ελαφρώς προς τα μέσα, δημιουργώντας μια απαλή γραμμή που αγκαλιάζει το πρόσωπο και προσδίδει effortless στιλ.

Το bob παραμένει από τις μεγαλύτερες τάσεις στην κομμωτική, από τα ιαπωνικά bob μέχρι τα μακριά καρέ των ’90s και το lob με φράντζα που πρόσφατα φόρεσε η Margot Robbie στο Chanel fashion show για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027. Το tucked bob συνδυάζει στοιχεία του cropped bob των ’90s και του γαλλικού bob, προσφέροντας ένα ανανεωμένο και κομψό αποτέλεσμα.

Τι το κάνει ξεχωριστό

Το χαρακτηριστικό του tucked bob είναι οι γυρισμένες προς τα μέσα άκρες στο ύψος του σαγονιού ή λίγο πιο κάτω, που δίνουν όγκο και δομή ακόμα και στα λεπτά μαλλιά. Το αποτέλεσμα είναι ένα φρέσκο, casual κούρεμα γεμάτο προσωπικότητα, ιδανικό για να ανανεώσει το look χωρίς υπερβολές. Μια ελαφρώς μακριά φράντζα, όταν υπάρχει, μαλακώνει τις γωνίες του κουρέματος και προσθέτει σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ μπορεί να ακουμπά πίσω από το αυτί για ένα effortless αποτέλεσμα.

Σε ποιον ταιριάζει

Το tucked bob αναδεικνύει ιδιαίτερα τα οβάλ, σε σχήμα καρδιάς και ελαφρώς επιμηκυμένα πρόσωπα, ισορροπώντας τις αναλογίες και αναδεικνύοντας ζυγωματικά και σαγόνι. Οι ελαφριές στρώσεις στις άκρες απαλύνουν τα έντονα χαρακτηριστικά, ενώ η στρογγυλή γραμμή το καθιστά ιδανικό για διαφορετικά σχήματα προσώπου. Λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε λεπτά ή μεσαία μαλλιά, αλλά με μικρές προσαρμογές μπορεί να φορεθεί και σε κυματιστά ή ελαφρώς σγουρά μαλλιά.

Πώς να το χτενίσεις

Το bob με αναδίπλωση είναι εύκολο στο styling. Το πίσω μέρος μπορεί να στεγνώσει φυσικά για να αναδειχθεί η υφή των μαλλιών, ενώ το μπροστινό μέρος μπορεί να φορμάρεται ελαφρώς με πιστολάκι για να δημιουργηθεί απαλό όγκο και κίνηση γύρω από τα ζυγωματικά. Για ένα effortless αποτέλεσμα αρκεί ένα προστατευτικό θερμότητας, σπρέι για υφή ή μια μικρή ποσότητα mousse, εξασφαλίζοντας φυσική ομορφιά και κομψότητα για την άνοιξη.

