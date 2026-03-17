Μουσικά Νέα 17.03.2026

Το «10» του TOQUEL πρωταγωνιστεί στις πλατφόρμες streaming

Η κυκλοφορία του «10» σημειώνει ρεκόρ streaming στην Ελλάδα και γίνεται viral στο TikTok, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία του TOQUEL
Μαρία Χατζηγιάννη

O TOQUEL βλέπει το νέο του άλμπουμ «10» να λαμβάνει τεράστια αγάπη από το κοινό και να κατακτά την κορυφή. Λίγα 24ωρα από την κυκλοφορία του προσγειώνεται στο Top Albums Debut Global του Spotify ενώ όλα τα τραγούδια του βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα του Top 50 Spotify Greece. Η επιτυχία όμως δε σταματά εδώ, αφού το «10» προσγειώνεται στην κορυφή του Apple Music Top100 Greece κατακτώντας και πάλι τις δέκα θέσεις.

To «POIOS NA SOU TO PEI» μάλιστα, το οποίο αποτελεί feat. με την εκρηκτική Lila μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του έχει καταφέρει να γίνει viral στο Tik Tok με περισσότερες 2 χιλιάδες αναδημοσιεύσεις ήχου μέσα στις πρώτες ώρες από την κυκλοφορία του!

Ο TOQUEL παρουσίασε το «10» πριν λίγες ημέρες σε ένα exclusive listening party, όπου παράλληλα πραγματοποιήθηκε η απονομή του. Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης για το 2025 κατάφερε να επιτύχει κάτι πραγματικά σπουδαίο. Τα άλμπουμ του “Beverly Hills” και “1111” έγιναν διαμαντένια, όπως και τα EPs “ILLEGAL” και “777”. Μάλιστα, το “777” έγινε το πρώτο διαμαντένιο EP στην ιστορία των ελληνικών charts, βάσει των επίσημων καταμετρήσεων, κατέλαβε ακόμα μία πρωτιά, ως το most streamed ΕP στη χώρα μας, βάσει των Spotify Streams.

Το «10» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://toquel.lnk.to/_10′

