Η Anne Hathaway αποκαλύπτει το μυστικό της για να δείχνει πιο φρέσκια στα Όσκαρ, χωρίς μακιγιάζ

Η Anne Hathaway αποκάλυψε στο Instagram το μυστικό της για να φαίνεται πιο ξεκούραστη στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ

Μετά τα 98α Όσκαρ που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, η Anne Hathaway μοιράστηκε στο Instagram ένα behind-the-scenes βίντεο από την προετοιμασία της για την λαμπερή βραδιά. Η σταρ του The Devil Wears Prada 2, 43 ετών, έδειξε στους fans της πώς καταφέρνει να δείχνει φρέσκια και λαμπερή ακόμη και μετά από βραδιές γεμάτες εκδηλώσεις.

Στο πλευρό της βρέθηκε η ομάδα ομορφιάς της: ο hair stylist Orlando Pita, ο makeup artist Hun Vanngo και ο facialist Gavin McLeod-Valentine. Το βίντεο ξεκινά με την Hathaway να σφυρίζει χαλαρά, ενώ το μισό της μακιγιάζ μόλις έχει ολοκληρωθεί. Με χιούμορ, η ίδια έκανε αναφορά στο The Witches 2, λέγοντας ότι η «grand high witch» επιστρέφει και έχει καταφέρει τα πάντα.

Στη συνέχεια, το βίντεο αποκάλυψε τη floral-print τουαλέτα Valentino και τα διαμαντένια κοσμήματα Bulgari που θα φορούσε στη βραδιά των Όσκαρ. Η Hathaway ζήτησε από τον Pita να μοιραστεί ένα μικρό μυστικό styling που χρησιμοποιούσε για να δείχνει πιο ξεκούραστη.

Ο Pita εξήγησε ότι δημιούργησε δύο μικρές πλεξούδες, μία σε κάθε πλευρά του κεφαλιού, τις οποίες τράβηξε προσεκτικά προς τα πίσω και μετά στυλιζαρε τα μαλλιά έτσι ώστε να μην φαίνονται οι πλεξούδες. Όπως σχολίασε η ίδια η Hathaway, η τεχνική δίνει άμεσα ένα πιο «ζωντανό» βλέμμα στα μάτια. «Και δείχνεις λίγο πιο ξύπνια», είπε γελώντας, «Αυτό είναι το κόλπο».

Το βίντεο ολοκληρώθηκε με τη μουσική του Rosalía, SAOKO, και την Hathaway να ευχαριστεί την ομάδα ομορφιάς της, δείχνοντας το τελικό αποτέλεσμα στην κόκκινη κορδέλα των Όσκαρ. Η ηθοποιός συνδύασε το strapless mermaid Valentino φόρεμα με μακριά μαύρα γάντια και ψηλοτάκουνα Roger Vivier.

Η συνάντηση με την Anna Wintour στην σκηνή των Όσκαρ 2026

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Hathaway βρέθηκε στη σκηνή μαζί με την Anna Wintour, διευθύντρια σύνταξης της Vogue, για να παρουσιάσουν τα Όσκαρ Καλύτερης Σκηνογραφίας και Καλύτερου Μακιγιάζ και Χτενίσματος. Η συνεργασία τους περιλάμβανε αρκετές αναφορές στο The Devil Wears Prada 2, καθώς η φιγούρα της Miranda Priestly, που υποδύεται η Meryl Streep, θεωρείται ότι βασίζεται στην ίδια την Wintour.

Με χιούμορ και ευκολία, η Hathaway ρώτησε την Wintour για την άποψή της σχετικά με το φόρεμά της και έκανε ακόμα αστεία αναφορά στον χαρακτήρα της Emily, αφήνοντας τους θεατές να απολαύσουν μια ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη στιγμή κατά τη διάρκεια της επίσημης βραδιάς.

