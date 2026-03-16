Celeb News 16.03.2026

Η ανάρτηση του David Beckham για τη Victoria με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

Ο David Beckham τίμησε τη Victoria Beckham με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, συνοδευόμενη από φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με μια δημόσια έκφραση αγάπης και ευγνωμοσύνης τίμησε ο David Beckham τη σύζυγό του Victoria Beckham με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση, μέσα από την οποία εξύμνησε τον ρόλο της ως μητέρα των παιδιών τους.

Η Γιορτή της Μητέρας στη Βρετανία γιορτάστηκε στις 15 Μαρτίου και ο David Beckham θέλησε να τιμήσει δημόσια τη Victoria Beckham, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση συνόδευσε τα λόγια του με μια φωτογραφία από την περίοδο που η σύζυγός του ήταν έγκυος, θυμίζοντας μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής τους ζωής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μήνυμά του ο David Beckham έγραψε: «Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας στην πιο υπέροχη μαμά. Είσαι έμπνευση με όλους τους τρόπους που μια μητέρα πρέπει να είναι για τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαι πραγματικά ευγνώμων για την οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει. Ελπίζω να έχεις μια ξεχωριστή ημέρα, γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που το αξίζει, αυτός είσαι εσύ. Σε αγαπώ».

Η σχέση του David Beckham και της Victoria Beckham ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Εκείνη την περίοδο η Victoria Beckham ήταν ήδη γνωστή παγκοσμίως ως μέλος του συγκροτήματος Spice Girls, ενώ ο David Beckham αγωνιζόταν στη Manchester United και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1999 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά και μακροχρόνια ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον Brooklyn Beckham, τον Romeo Beckham, τον Cruz Beckham και τη Harper Beckham. Παρά τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, τόσο ο David Beckham όσο και η Victoria Beckham έχουν τονίσει πολλές φορές ότι η οικογένεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας μια πιο ανθρώπινη και οικογενειακή πλευρά της ζωής τους, από ταξίδια και οικογενειακές γιορτές μέχρι απλές στιγμές στο σπίτι.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brooklyn Beckham David Beckham social media Victoria Beckham Γιορτή της Μητέρας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
