Εσθονός καλλιτέχνης παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για το Ferto του Ακύλα

Το τραγούδι «Ferto» με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision αποκτά διεθνές ενδιαφέρον

Η πορεία του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision 2026, φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Το κομμάτι, που από νωρίς θεωρήθηκε ένα από τα φαβορί των φαν του διαγωνισμού, συνεχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον και στο εξωτερικό.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η διασκευή που κυκλοφόρησε ο Εσθονός ράπερ Jyrise, ο οποίος παρουσίασε τη δική του εκδοχή του τραγουδιού στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube. Η διασκευή δημοσιεύτηκε στις 13 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του τραγουδιού, δείχνοντας πως το «Ferto» αρχίζει να αποκτά απήχηση και εκτός ελληνικών συνόρων.

Ο καλλιτέχνης από την Εσθονία διατήρησε τον βασικό ρυθμό του τραγουδιού, προσθέτοντας όμως στοιχεία από τη δική του μουσική αισθητική, δημιουργώντας μια πιο προσωπική εκδοχή του κομματιού. Το αποτέλεσμα κίνησε την περιέργεια των φαν της Eurovision και συγκέντρωσε σχόλια από ακροατές που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας.

Οι διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, αλλά και οι διασκευές από καλλιτέχνες άλλων χωρών, δείχνουν ότι το «Ferto» αρχίζει ήδη να δημιουργεί τη δική του δυναμική πριν από τον μεγάλο διαγωνισμό. Καθώς πλησιάζει η στιγμή της εμφάνισης στη σκηνή της Eurovision, το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή φαίνεται να μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο.

Δες κι αυτό…