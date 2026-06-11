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Μουσικά Νέα 11.06.2026

KAPPA x ΛΕΞ: Όσα θα ζήσεις στα Pop-Up Stores του Summer Tour 2026

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Δες το πρόγραμμα των KAPPA x ΛΕΞ Pop-Up Stores και ετοιμάσου για το πιο hot καλοκαιρινό tour της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα KAPPA x ΛΕΞ Limited Summer Collection, που λανσαρίστηκε στις 4 Ιουνίου, αποτελεί το σημείο εκκίνησης ενός καλοκαιριού που συνδέει τη μουσική, το streetwear και την εμπειρία. Η συλλογή, που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα Admiral και online, συνδυάζει το χαρακτηριστικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα του ΛΕΞ με την αυθεντική streetwear ταυτότητα της Kappa.

Αφίσα για τα Pop-Up Stores του Summer Tour 2026 από KAPPA x ΛΕΞ με ημερομηνίες και πόλεις.

Αυτό το καλοκαίρι, όμως, η εμπειρία δεν ξεκινά στη σκηνή. Ξεκινά μία ημέρα πριν από κάθε live του Summer Tour 2026, μέσα από τα KAPPA x ΛΕΞ Pop-Up Stores που φιλοξενούνται σε επιλεγμένα καταστήματα Admiral.

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Κάθε κατάστημα μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για το κοινό, με τη νέα συλλογή στο επίκεντρο, μουσική από τον DJ Squeezy, διαγωνισμούς, εκπλήξεις και μοναδικές εμπειρίες powered by ION. Παράλληλα, θα διατίθεται περιορισμένος αριθμός hard copy εισιτηρίων για το live, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Τα Pop-Up Stores αποτελούν το πρώτο κεφάλαιο της εμπειρίας του tour, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στον κόσμο του KAPPA x ΛΕΞ πριν ακόμη ξεκινήσει η συναυλία.
Πρώτος σταθμός είναι το Ηράκλειο Κρήτης στις 12 Ιουνίου, μία ημέρα πριν από το live του ΛΕΞ στις 13 Ιουνίου. Η διαδρομή συνεχίζεται στη Λάρισα (20 Ιουνίου), την Ξάνθη (26 Ιουνίου), την Πάτρα (30 Ιουνίου), τον Βόλο (1 Σεπτεμβρίου), τα Χανιά (4 Σεπτεμβρίου) και τα Ιωάννινα (18 Σεπτεμβρίου), μεταφέροντας την εμπειρία του KAPPA x ΛΕΞ σε όλη την Ελλάδα πριν από κάθε καλοκαιρινή συναυλία.

Η KAPPA x ΛΕΞ Limited Summer Collection διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα Admiral καθώς και online στο admiralsports.shop

Γιατί φέτος το καλοκαίρι η εμπειρία δεν ξεκινά στο live.

Ξεκινά από τα KAPPA x ΛΕΞ Pop-Up Stores.

Πρόγραμμα Pre Concert Events:

  • Ηράκλειο | 12 Ιουνίου | Live 13 Ιουνίου
  • Λάρισα | 20 Ιουνίου | Live 21 Ιουνίου
  • Ξάνθη | 26 Ιουνίου | Live 27 Ιουνίου
  • Πάτρα | 30 Ιουνίου | Live 1 Ιουλίου
  • Βόλος | 1 Σεπτεμβρίου | Live 2 Σεπτεμβρίου
  • Χανιά | 4 Σεπτεμβρίου | Live 5 Σεπτεμβρίου
  • Ιωάννινα | 18 Σεπτεμβρίου | Live 19 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα Pop-Up Stops και τη συλλογή: https://www.instagram.com/kappa_greece/

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Kappa ΛΕΞ μουσική
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