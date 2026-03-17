Screen News 17.03.2026

Το ένα μπουκάλι μετά το άλλο…  τα σκουπίδια κάνουν πάρτι μετά τα Όσκαρ

Αντιδράσεις για την εικόνα του θεάτρου μετά την τελετή των Όσκαρ με χρήστες να κατηγορούν επώνυμους για υποκρισία απέναντι στην περιβαλλοντική ευαισθησία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Oscar που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre στο Los Angeles μπορεί να ολοκληρώθηκε με μεγάλους νικητές και λαμπερές εμφανίσεις, ωστόσο ένα στιγμιότυπο από το τέλος της βραδιάς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε στη φετινή απονομή κατακτώντας συνολικά 6 Oscar, ωστόσο η συζήτηση μετατοπίστηκε γρήγορα εκτός σκηνής, όταν μια φωτογραφία από τον άδειο χώρο του Dolby Theatre άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: O Leonardo DiCaprio κατάφερε να γίνει ξανά το πιο viral meme

Η εικόνα απεικονίζει την αίθουσα μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης γεμάτη με σκουπίδια, όπως πλαστικά μπουκάλια, άδειες συσκευασίες ποπ κορν και τροφίμων, δημιουργώντας την εντύπωση πλήρους αδιαφορίας για την καθαριότητα του χώρου.

Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, προκαλώντας κύμα επικριτικών σχολίων από χρήστες, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον των καλεσμένων της βραδιάς και γενικότερα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ένας χρήστης σχολίασε ότι «οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά τους στους φτωχούς, όπως πάντα», εκφράζοντας την άποψη ότι η ευθύνη μετακυλίεται στο προσωπικό καθαριότητας.

Άλλος χρήστης έγραψε ειρωνικά ότι «είναι τόσο εκλεπτυσμένοι και κομψοί, σαφώς ανώτεροι από τους απλούς ανθρώπους», σχολιάζοντας την αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα πολυτέλειας και την πραγματικότητα που αποτυπώθηκε στη φωτογραφία.

Η ειρωνεία κορυφώθηκε με αναφορά στην ταινία «One Battle After Another», καθώς ένας χρήστης σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα μπουκάλι μετά το άλλο», παραφράζοντας τον τίτλο της ταινίας που κυριάρχησε στη βραδιά.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα σχόλια που στόχευσαν συγκεκριμένα τη στάση πολλών διασήμων απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία. Χαρακτηριστικά, χρήστης διερωτήθηκε ότι «δεν είναι κάποιοι από αυτούς περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, πού πήγε όλη αυτή η ενέργεια για την προστασία του πλανήτη τώρα».

Η συζήτηση που άνοιξε γύρω από την εικόνα αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συνέπειας ανάμεσα στη δημόσια εικόνα των διασήμων και στις πρακτικές τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί κεντρικό θέμα στον δημόσιο διάλογο.

Ο λόγος που οι stars μετά τα Oscars καταλήγουν σε μπεργκεράδικο

Η Shonda Rhimes σχεδιάζει νέο spinoff του Bridgerton

Το Sentimental Value χαρίζει στη Νορβηγία το πρώτο της Oscar διεθνούς ταινίας

Η Jessie Buckley κερδίζει το Oscar και όλη η Ιρλανδία πανηγυρίζει

Ο Sean Penn απουσίαζε από τα Όσκαρ καθώς είχε συνάντηση με τον Zelenskyy

Το απίστευτο επίτευγμα του Sean Penn στα Oscar που ελάχιστοι έχουν καταφέρει

Το ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ που καθηλώνει τους θεατές στο Netflix

Το Project Hail Mary εντυπωσιάζει τους κριτικούς πριν από την πρεμιέρα του

Όσκαρ 2026: Η Barbra Streisand τραγούδησε για «τον διανοούμενο καουμπόι» Robert Redford

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό