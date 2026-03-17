Το ένα μπουκάλι μετά το άλλο…  τα σκουπίδια κάνουν πάρτι μετά τα Όσκαρ

Αντιδράσεις για την εικόνα του θεάτρου μετά την τελετή των Όσκαρ με χρήστες να κατηγορούν επώνυμους για υποκρισία απέναντι στην περιβαλλοντική ευαισθησία

Η τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Oscar που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre στο Los Angeles μπορεί να ολοκληρώθηκε με μεγάλους νικητές και λαμπερές εμφανίσεις, ωστόσο ένα στιγμιότυπο από το τέλος της βραδιάς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε στη φετινή απονομή κατακτώντας συνολικά 6 Oscar, ωστόσο η συζήτηση μετατοπίστηκε γρήγορα εκτός σκηνής, όταν μια φωτογραφία από τον άδειο χώρο του Dolby Theatre άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στο X.

Η εικόνα απεικονίζει την αίθουσα μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης γεμάτη με σκουπίδια, όπως πλαστικά μπουκάλια, άδειες συσκευασίες ποπ κορν και τροφίμων, δημιουργώντας την εντύπωση πλήρους αδιαφορίας για την καθαριότητα του χώρου.

Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, προκαλώντας κύμα επικριτικών σχολίων από χρήστες, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον των καλεσμένων της βραδιάς και γενικότερα της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ένας χρήστης σχολίασε ότι «οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά τους στους φτωχούς, όπως πάντα», εκφράζοντας την άποψη ότι η ευθύνη μετακυλίεται στο προσωπικό καθαριότητας.

Άλλος χρήστης έγραψε ειρωνικά ότι «είναι τόσο εκλεπτυσμένοι και κομψοί, σαφώς ανώτεροι από τους απλούς ανθρώπους», σχολιάζοντας την αντίφαση ανάμεσα στην εικόνα πολυτέλειας και την πραγματικότητα που αποτυπώθηκε στη φωτογραφία.

Η ειρωνεία κορυφώθηκε με αναφορά στην ταινία «One Battle After Another», καθώς ένας χρήστης σημείωσε ότι «πρόκειται για ένα μπουκάλι μετά το άλλο», παραφράζοντας τον τίτλο της ταινίας που κυριάρχησε στη βραδιά.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα σχόλια που στόχευσαν συγκεκριμένα τη στάση πολλών διασήμων απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία. Χαρακτηριστικά, χρήστης διερωτήθηκε ότι «δεν είναι κάποιοι από αυτούς περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, πού πήγε όλη αυτή η ενέργεια για την προστασία του πλανήτη τώρα».

Η συζήτηση που άνοιξε γύρω από την εικόνα αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συνέπειας ανάμεσα στη δημόσια εικόνα των διασήμων και στις πρακτικές τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί κεντρικό θέμα στον δημόσιο διάλογο.

