Ο Sebastian Bach ζητά συγγνώμη από την Christina Applegate για το περιστατικό με τον Brad Pitt

Ο Sebastian Bach ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Christina Applegate, μετά τις αναφορές της ηθοποιού για τη σύντομη σχέση τους στο νέο της βιβλίο «You With the Sad Eyes». Η ηθοποιός Christina Applegate περιγράφει στο βιβλίο μια προσωπική εμπειρία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και δεν διστάζει να εκφράσει την απογοήτευσή της για τη συμπεριφορά του μουσικού.

Ο Sebastian Bach, σήμερα 57 ετών, δήλωσε στο περιοδικό Billboard ότι αιφνιδιάστηκε όταν είδε το όνομά του να εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της Christina Applegate. «Είμαι πολύ έκπληκτος που εμφανίστηκα στους τίτλους ειδήσεων λόγω του βιβλίου της», ανέφερε.

Διάβασε επίσης: Ο Sebastian Bach τραγουδιστής των Twisted Sister μετά την αποχώρηση του Dee Snider

Η Christina Applegate, 54 ετών, γράφει στο βιβλίο ότι το 1989 είχε πάει στα βραβεία του MTV έχοντας ως συνοδό τον Brad Pitt. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς όμως, όπως αποκαλύπτει, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της κοιτάζοντας τον Sebastian Bach και τελικά έφυγε μαζί του, εγκαταλείποντας τον Brad Pitt.

Ο Sebastian Bach αναγνώρισε ότι εκείνη την περίοδο η ζωή του βρισκόταν σε έντονη δίνη λόγω της επιτυχίας της μπάντας του. «Ήμουν ένας ανύπαντρος άνδρας σε περιοδεία με το συγκρότημά μου και γνώριζα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε. «Ζητώ συγγνώμη αν την πλήγωσα ή αν πλήγωσα οποιονδήποτε. Όταν είσαι νέος σε παρασύρει ο κυκλώνας του ροκ εν ρολ. Γνωρίζεις συνεχώς κόσμο και πρέπει να κρατιέσαι γερά. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα τρενάκι λούνα παρκ». Ο Sebastian Bach τόνισε επίσης ότι η ιστορία αυτή ανήκει πλέον σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν. «Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και αν πλήγωσα κάποιον, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», δήλωσε.

Στο απομνημόνευμα «You With the Sad Eyes», η Christina Applegate περιγράφει εκείνη τη βραδιά ως μια εμπειρία που αρχικά την ενθουσίασε, αλλά γρήγορα την απογοήτευσε. Στο βιβλίο περιλαμβάνει και ένα παλιό ημερολογιακό σημείωμα, στο οποίο γράφει ότι ένιωσε «εκτός ελέγχου» όταν έμαθε πως ο Sebastian Bach είχε ήδη ένα παιδί ηλικίας 1 έτους.

Η Christina Applegate εκφράζει την οργή της για το γεγονός ότι δεν γνώριζε αυτή την πληροφορία. «Τι ανόητος», γράφει στο ημερολόγιο που παραθέτει στο βιβλίο της. «Είχα αρχίσει πραγματικά να τον συμπαθώ».

Στην ίδια καταγραφή η Christina Applegate σημειώνει ότι ένιωσε ανακούφιση που τελικά δεν προχώρησε η σχέση τους. Εξηγεί ότι την ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Sebastian Bach πέρασε τη νύχτα στο σπίτι της και προσπάθησε να αναπτύξει σχέση μαζί της ενώ είχε ήδη σύντροφο και παιδί. Ο Sebastian Bach απέκτησε τον γιο του Paris Bach τον Μάρτιο του 1988 μαζί με τη σύντροφό του Maria Aquinar. Το ζευγάρι απέκτησε αργότερα ακόμη δύο παιδιά και τελικά χώρισε το 2010. Το 2015 ο Sebastian Bach παντρεύτηκε τη Suzanne Le.

Η Christina Applegate παντρεύτηκε τον μουσικό Martyn LeNoble το 2013. Στο βιβλίο της περιγράφει εκτενώς τη ζωή της, από την ταραχώδη παιδική ηλικία της στο Laurel Canyon του Λος Άντζελες μέχρι την άνοδο στη φήμη σε νεαρή ηλικία.

Το απομνημόνευμα «You With the Sad Eyes» αναφέρεται επίσης στις προσωπικές δοκιμασίες της ηθοποιού Christina Applegate, όπως η μάχη της με τον καρκίνο του μαστού και αργότερα με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, μια αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ίδια η Christina Applegate δήλωσε σε συνέντευξή της ότι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο με απόλυτη ειλικρίνεια. «Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ειλικρινής και ωμή γίνεται», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο Sebastian Bach συνεχίζει τη μουσική του πορεία με νέες συνεργασίες. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη θέση του βασικού τραγουδιστή στο συγκρότημα Twisted Sister, μετά την αποχώρηση του Dee Snider. Ο Sebastian Bach εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα αυτή φάση της καριέρας του. «Τι συναίσθημα. Είμαι σε σοκ. Είμαι ο βασικός τραγουδιστής των Twisted Sister. Το επαναλαμβάνω συνεχώς στον εαυτό μου και σε όποιον θέλει να ακούσει. Είναι τεράστια τιμή και χαρά για μένα να τιμήσω την κληρονομιά μερικών από τους αγαπημένους μου μουσικούς».

Η δημόσια συγγνώμη του Sebastian Bach έρχεται σε μια περίοδο όπου το βιβλίο της Christina Applegate προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς η ηθοποιός μοιράζεται προσωπικές ιστορίες από τη ζωή της με ειλικρίνεια και χωρίς ωραιοποιήσεις.

Διάβασε επίσης: Η Christina Applegate χωρίς φίλτρα στο βιβλίο της You with the Sad Eyes

