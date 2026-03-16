Μουσικά Νέα 16.03.2026

Η Jennifer Lopez παραλίγο να πέσει στη σκηνή σε συναυλία στο Λας Βέγκας

Η Jennifer Lopez γλίστρησε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «On the Floor», όμως αντέδρασε άμεσα και συνέχισε την εμφάνισή της χωρίς να διακόψει το σόου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας της Jennifer Lopez στο Λας Βέγκας, όταν η διάσημη τραγουδίστρια παραλίγο να πέσει στη σκηνή μπροστά στο κοινό. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο της νέας της μουσικής residency, όμως η καλλιτέχνιδα αντιμετώπισε το απρόοπτο με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Η Jennifer Lopez εμφανιζόταν στο The Colosseum at Caesars Palace με το σόου «Jennifer Lopez: The JLo Show Live», όταν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «On the Floor» γλίστρησε για μια στιγμή στη σκηνή.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέγραψε ο δημοσιογράφος John Pascarella, φαίνεται η Jennifer Lopez να εκτελεί μια γρήγορη στροφή στη χορογραφία της. Εκείνη τη στιγμή χάνει για λίγο την ισορροπία της και φαίνεται να παραπατά.

Ωστόσο η Jennifer Lopez αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να κρατηθεί όρθια, αποφεύγοντας την πτώση. Η τραγουδίστρια συνέχισε το τραγούδι και τη χορογραφία χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της, δείχνοντας την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που έχει αποκτήσει μέσα από δεκαετίες παρουσίας στη σκηνή. Το μικρό αυτό απρόοπτο αντιμετωπίστηκε μάλιστα με χαμόγελο, ενώ το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό, στηρίζοντας την καλλιτέχνιδα που συνέχισε την παράσταση σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Lopez δεν είναι ξένη σε απρόοπτα επί σκηνής. Στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει και άλλα περιστατικά κατά τη διάρκεια συναυλιών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα περιστατικό την προηγούμενη χρονιά σε συναυλία στην Πολωνία, όταν η φούστα της αποσπάστηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Παρά τα μικρά αυτά περιστατικά, η Jennifer Lopez συνεχίζει να παραμένει μία από τις πιο έμπειρες και εντυπωσιακές performers της παγκόσμιας ποπ σκηνής. Η residency «Jennifer Lopez: The JLo Show Live» στο Λας Βέγκας θα συνεχιστεί έως τις 28 Μαρτίου, με την καλλιτέχνιδα να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο χορογραφίες, επιτυχίες από την καριέρα της και εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

