5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν πίνεις νερό

5 σημάδια ότι δεν πίνεις αρκετό νερό και απλοί τρόποι να αυξήσεις την καθημερινή σου ενυδάτωση για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη υγεία

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται περίπου κατά 55-60% από νερό, γεγονός που κάνει την ενυδάτωση απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Το νερό συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη σωστή λειτουργία των οργάνων, στη λίπανση των αρθρώσεων, στην υγεία των κυττάρων, ενώ βοηθά επίσης στη διατήρηση λαμπερής επιδερμίδας και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ιδρώνουμε περισσότερο, είναι εύκολο να αφυδατωθούμε χωρίς να το καταλάβουμε. Ωστόσο, η σωστή ενυδάτωση δεν αφορά μόνο το νερό αλλά και τους ηλεκτρολύτες (όπως νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο), που είναι εξίσου σημαντικοί για την ισορροπία υγρών στο σώμα.

5 σημάδια ότι δεν πίνεις αρκετό νερό:

1. Ξηροστομία, ξηρό δέρμα και σκασμένα χείλη

Όταν το σώμα χάνει περισσότερα υγρά από όσα λαμβάνει, τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται στο δέρμα και στο στόμα. Η ξηροστομία, που συχνά συνοδεύεται και από κακή αναπνοή, αλλά και τα σκασμένα χείλη ή το ξηρό δέρμα, μπορεί να είναι ένδειξη αφυδάτωσης.

2. Νιώθεις συχνά κόπωση ή «θολούρα» στο μυαλό

Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και αίσθημα «brain fog». Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι χρειάζονται καφέ, αλλά τα ροφήματα με καφεΐνη μπορούν να επιδεινώσουν την αφυδάτωση. Ένα ποτήρι νερό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποκατάσταση της ενέργειας.

3. Πεινάς συχνά ανάμεσα στα γεύματα

Η δίψα και η πείνα έχουν παρόμοια συμπτώματα, όπως γουργουρητό στο στομάχι, ζαλάδα ή ευερεθιστότητα. Αν πεινάς συχνά ανάμεσα στα γεύματα, δοκίμασε πρώτα να πιεις νερό, το σώμα σου μπορεί να ζητά ενυδάτωση και όχι φαγητό.

4. Σκούρα ούρα και δυσκοιλιότητα

Ένα από τα πιο εμφανή σημάδια αφυδάτωσης είναι τα σκούρα ούρα. Ιδανικά, το χρώμα τους πρέπει να είναι ανοιχτό κίτρινο. Παράλληλα, η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα, φούσκωμα ή δυσκοιλιότητα, καθώς το πεπτικό σύστημα χρειάζεται επαρκή ενυδάτωση για να λειτουργεί σωστά.

5. Συχνές μυϊκές κράμπες

Οι μυϊκές κράμπες μπορεί να εμφανιστούν όταν υπάρχει ανισορροπία ηλεκτρολυτών ή μειωμένη ροή αίματος στους μυς λόγω αφυδάτωσης. Αν εμφανίζεις κράμπες, ίσως χρειάζεται να αυξήσεις την πρόσληψη νερού αλλά και ηλεκτρολυτών όπως νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο και χλώριο.

5 εύκολοι τρόποι να πίνεις περισσότερο νερό:

1. Έχε πάντα μαζί σου ένα μπουκάλι νερού

Ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι μπορεί να γίνει η καλύτερη υπενθύμιση για να πίνεις νερό μέσα στη μέρα. Επιπλέον, συμβάλλεις και στη μείωση της χρήσης πλαστικών.

2. Πρόσθεσε φρούτα στο νερό

Αν το απλό νερό σου φαίνεται βαρετό, δοκίμασε να προσθέσεις φρέσκα φρούτα όπως φράουλες, ανανά, ακτινίδιο ή καρπούζι. Ένας δημοφιλής συνδυασμός είναι αγγούρι, λεμόνι και δυόσμος, που χαρίζει δροσερή γεύση.

3. Πιες νερό μαζί με κάθε ρόφημα καφεΐνης

Τα ροφήματα με καφεΐνη μπορεί να έχουν διουρητική δράση, οπότε μια καλή συνήθεια είναι να πίνεις ένα ποτήρι νερό για κάθε καφέ ή τσάι.

4. Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό

Μετά από πολλές ώρες ύπνου, το σώμα χρειάζεται ενυδάτωση. Ένα μεγάλο ποτήρι νερό το πρωί βοηθά να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός και να ξεκινήσει σωστά η ημέρα.

5. Πιες ένα ποτήρι νερό με κάθε γεύμα

Το νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος βοηθά στην πέψη, μειώνει το φούσκωμα και μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πιο γρήγορα χορτάτος.

