Αυτό είναι το λάθος που όλοι κάνουν με το πρωινό καφέ (και δεν το γνωρίζουν καν)

Ο σωστός τρόπος να ξεκινάς τη μέρα σου με ενέργεια και χωρίς δυσφορία

Ο πρωινός καφές είναι για πολλούς τελετουργία: το πρώτο πράγμα που πιάνουμε στα χέρια μας μόλις ξυπνήσουμε. Μαζί με τη μυρωδιά του και τη ζεστασιά του, όμως, πολλοί από εμάς κάνουμε ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που μπορεί να επηρεάζει τόσο την ενέργειά μας όσο και τον οργανισμό μας.

Το πιο συχνό λάθος; Να πίνουμε τον καφέ με άδειο στομάχι. Όσο δελεαστικό κι αν φαίνεται να ξεκινήσεις τη μέρα σου μόνο με την καφεΐνη, αυτό μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα οξέος στο στομάχι, προκαλώντας δυσφορία ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Επιπλέον, η ενέργεια που σου δίνει ο καφές μπορεί να είναι βραχύβια και να οδηγήσει σε πρόωρη κόπωση λίγο αργότερα.

Η λύση είναι απλή: συνόδευσε τον πρωινό σου καφέ με κάτι ελαφρύ – όπως ένα φρούτο, λίγους ξηρούς καρπούς ή μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η καφεΐνη απορροφάται καλύτερα, το στομάχι προστατεύεται και η ενέργεια διαρκεί περισσότερο.

Bonus tip: απέφυγε να προσθέτεις υπερβολική ζάχαρη ή σιρόπια. Η υπερβολική γλυκιά γεύση μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιες «πτώσεις» ενέργειας και να ακυρώσει την ενέργεια που σου δίνει ο καφές.

Με λίγα λόγια, ο σωστός τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι καφές + μικρή τροφή. Το σώμα σου θα σε ευχαριστεί, και η πρωινή σου ενέργεια θα διαρκεί ώρες χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ο πρωινός καφές είναι τέλειος αρκεί να μην τον πίνεις μόνος του!

