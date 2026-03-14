Διατροφή 14.03.2026

Αυτό είναι το λάθος που όλοι κάνουν με το πρωινό καφέ (και δεν το γνωρίζουν καν)

Ο σωστός τρόπος να ξεκινάς τη μέρα σου με ενέργεια και χωρίς δυσφορία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο πρωινός καφές είναι για πολλούς τελετουργία: το πρώτο πράγμα που πιάνουμε στα χέρια μας μόλις ξυπνήσουμε. Μαζί με τη μυρωδιά του και τη ζεστασιά του, όμως, πολλοί από εμάς κάνουμε ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που μπορεί να επηρεάζει τόσο την ενέργειά μας όσο και τον οργανισμό μας.

Το πιο συχνό λάθος; Να πίνουμε τον καφέ με άδειο στομάχι. Όσο δελεαστικό κι αν φαίνεται να ξεκινήσεις τη μέρα σου μόνο με την καφεΐνη, αυτό μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα οξέος στο στομάχι, προκαλώντας δυσφορία ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Επιπλέον, η ενέργεια που σου δίνει ο καφές μπορεί να είναι βραχύβια και να οδηγήσει σε πρόωρη κόπωση λίγο αργότερα.

Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας όταν βράζουμε μακαρόνια

Η λύση είναι απλή: συνόδευσε τον πρωινό σου καφέ με κάτι ελαφρύ – όπως ένα φρούτο, λίγους ξηρούς καρπούς ή μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η καφεΐνη απορροφάται καλύτερα, το στομάχι προστατεύεται και η ενέργεια διαρκεί περισσότερο.

Bonus tip: απέφυγε να προσθέτεις υπερβολική ζάχαρη ή σιρόπια. Η υπερβολική γλυκιά γεύση μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιες «πτώσεις» ενέργειας και να ακυρώσει την ενέργεια που σου δίνει ο καφές.

Αυτός είναι ο χειρότερος καφές για την υγεία σου
Με λίγα λόγια, ο σωστός τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι καφές + μικρή τροφή. Το σώμα σου θα σε ευχαριστεί, και η πρωινή σου ενέργεια θα διαρκεί ώρες χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ο πρωινός καφές είναι τέλειος αρκεί να μην τον πίνεις μόνος του!

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το λάθος που κάνεις όταν τηγανίζεις πατάτες

Το φυτό που σου φτιάχνει τη διάθεση και έχει στο σπίτι της η Αθηνά Οικονομάκου

Πώς να χρησιμοποιήσεις το έλαιο καθαρισμού σωστά στη skincare ρουτίνα σου

Ο οδηγός για να φορέσεις με τον πιο chic τρόπο τα ογκώδη βραχιόλια σου όλες τις εποχές του χρόνου

Δύσκολος ο Μάρτιος για αυτά τα 3 ζώδια – Θα αντιμετωπίσουν μια μεγάλη προδοσία

Έρχεται makeover: Τα 3 ζώδια που θα αλλάξουν εντελώς την εμφάνισή τους μέχρι το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 5 λαχανικά που είναι πιο υγιεινά μαγειρεμένα παρά ωμά

5 τρόποι να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου με μικρές αλλαγές

Πώς να κρατάς το υπνοδωμάτιό σου τακτοποιημένο: Η Ιαπωνική μέθοδος που θα σε σώσει

Θες να ξεκινήσεις γυμναστήριο αλλά ντρέπεσαι; 5 tips που θα σε σώσουν

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

