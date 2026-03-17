Χριστίνα Σάλτη: Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Της πήραν το δίπλωμα και το αυτοκίνητο

Η Χριστίνα Σάλτη αποκάλυψε στο TikTok την εμπειρία της με την Τροχαία Αθηνών μετά από κατανάλωση αλκοόλ και έδωσε ένα σημαντικό μάθημα

Η Χριστίνα Σάλτη προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο TikTok, όταν μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο περιέγραφε με χιουμοριστικό τρόπο την εμπειρία της με την Τροχαία Αθηνών. Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε ότι, μετά από βραδινή έξοδο και μερικά κρασάκια, βρέθηκε σε μπλόκο της Τροχαίας και αρχικά έκανε πλάκα ότι οι αστυνομικοί την άφησαν να συνεχίσει την πορεία της λόγω της αναγνωρισιμότητάς της.

«Γύριζα από βραδινή μου έξοδο, ήπια τα κρασάκια και πέρασα πολύ ωραία και πέφτω πάνω σε μπλόκο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Τροχαία Αθηνών, που ενώ με βρήκε πάνω από το όριο μου επέτρεψε να φύγω και να πάω σπίτι μου», ανέφερε η ίδια με χιούμορ, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί φέρονται να της είπαν: «Προς Θεού κυρία Σάλτη, εσάς θα γράψουμε; Έχουμε μεγαλώσει μαζί σας, είστε πάρα πολύ διάσημη».

Το video προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι σχολίασαν τόσο με χιουμοριστικό όσο και με σοβαρό ύφος την υπόθεση. Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια επανήλθε με νέο video για να διευκρινίσει ότι η αρχική ανάρτηση είχε καθαρά χιουμοριστικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε η ίδια, της επιβλήθηκε κλήση από την Τροχαία, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 30 ημέρες και το αυτοκίνητό της απομακρύνθηκε με γερανό.

«Εννοείται ότι με έγραψε η Τροχαία και μου πήραν το δίπλωμα για 30 μέρες. Αν πίνεις κρασί και οδηγείς, αυτά παθαίνεις. Ευχαριστώ σοβαρά την Τροχαία που δεν μου χαρίστηκε και πήρα ένα μεγάλο μάθημα να μην οδηγώ αφού έχω πιει κρασί. Το αμάξι μου το πήρε γερανός», ανέφερε η Χριστίνα Σάλτη, συνδυάζοντας το χιούμορ με μια σαφή προειδοποίηση προς όλους τους followers της.

Η υπόθεση προσέφερε μια ανάλαφρη δόση γέλιου στους fans της, αλλά ταυτόχρονα θύμισε τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δείχνοντας ότι ακόμα και διάσημοι μπορούν να γίνουν παράδειγμα για προσοχή και υπευθυνότητα στο δρόμο.

