Η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη μητέρα του: «Ακόμα της μιλάω»

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στο πλατό του The 2Night Show, όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε με τρυφερότητα για τη μητέρα του, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Αφορμή στάθηκε η εξομολόγηση της καλεσμένης του, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, που αναφέρθηκε στη δική της απώλεια, περιγράφοντας το κενό που αφήνει η μητέρα στη ζωή ενός ανθρώπου.

Ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ακόμα και καμιά φορά για την μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω ακόμα ότι είναι, γιατί κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».

Στη συνέχεια, με φωνή γεμάτη συγκίνηση, πρόσθεσε: «Έλα μαμά πού είσαι; Μόνος μου μιλάω. Αυτά τα πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας». Ο ίδιος είχε ανακοινώσει τον θάνατο της μητέρας του τον περασμένο Ιανουάριο μέσα από τα social media, σε μια συγκινητική ανάρτηση που άγγιξε χιλιάδες φίλους και συνεργάτες.

Η αναφορά του στον αέρα της εκπομπής υπήρξε όχι μόνο προσωπική εξομολόγηση, αλλά και μια υπενθύμιση για τη δύναμη της αγάπης και των δεσμών που παραμένουν ζωντανοί ακόμα κι όταν οι αγαπημένοι μας λείπουν σωματικά.





