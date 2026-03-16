Ακυρώνεται το reboot της σειράς Buffy the Vampire Slayer

Η Sarah Michelle Gellar ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα δεν προχωρά στην παραγωγή της νέας σειράς «Buffy: New Sunnydale», παρά τη συμμετοχή της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας Chloé Zhao

Το προγραμματισμένο reboot της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς «Buffy the Vampire Slayer» δεν θα προχωρήσει τελικά στο Hulu, όπως ανακοίνωσε η πρωταγωνίστρια Sarah Michelle Gellar μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα. Η ηθοποιός Sarah Michelle Gellar, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Buffy Summers, αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα αποφάσισε να σταματήσει την ανάπτυξη της νέας σειράς, η οποία βρισκόταν σε προετοιμασία από τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Sarah Michelle Gellar εξήγησε ότι ήθελε να ενημερώσει προσωπικά τους θαυμαστές της. «Λυπάμαι πολύ που πρέπει να μοιραστώ αυτή την είδηση, αλλά ήθελα να το ακούσετε πρώτα από εμένα. Δυστυχώς το Hulu αποφάσισε να μην προχωρήσει με το “Buffy: New Sunnydale”», ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, η οποία είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας σειράς. «Θέλω να ευχαριστήσω την Chloé Zhao, γιατί ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμουν ξανά μέσα στις κομψές αλλά προσιτές μπότες της Buffy. Χάρη σε εκείνη θυμήθηκα πόσο αγαπώ αυτόν τον χαρακτήρα και πόσο σημαντικός είναι όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους εσάς», δήλωσε η Sarah Michelle Gellar.

Η ηθοποιός πρόσθεσε με χιούμορ ότι η απόφαση αυτή δεν αλλάζει την αγάπη της για τη σειρά. Παρά την ανακοίνωση της Sarah Michelle Gellar, πηγές που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι το Hulu εξετάζει ακόμη τα επόμενα βήματα και δεν αποκλείεται στο μέλλον να επανεξετάσει το πρότζεκτ.

Το reboot επρόκειτο να αποτελεί παραγωγή των εταιρειών 20th Television και Searchlight TV. Η σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ για την ταινία «Nomadland», είχε συμφωνήσει να σκηνοθετήσει τη σειρά βασισμένη σε σενάριο των Nora Zuckerman και Lilla Zuckerman.

Η ιστορία της νέας σειράς θα επικεντρωνόταν σε μια νεότερη Slayer, την οποία θα υποδυόταν η Ryan Kiera Armstrong, ενώ η Sarah Michelle Gellar θα επέστρεφε στον ρόλο της Buffy Summers. Στο βασικό καστ της νέας σειράς είχαν ενταχθεί ακόμη οι ηθοποιοί Faly Rakotohavana στον ρόλο του Hugo, Ava Jean στον ρόλο της Larkin, Sarah Bock στον ρόλο της Gracie, Daniel Di Tomasso στον ρόλο του Abe και Jack Cutmore Scott στον ρόλο του Mr. Burke.

Η αρχική σειρά «Buffy the Vampire Slayer» έκανε πρεμιέρα το 1997 και προβλήθηκε για 7 σεζόν. Η επιτυχία της οδήγησε και στη δημιουργία της σειράς «Angel», η οποία προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004.

Με το πέρασμα των χρόνων η σειρά «Buffy the Vampire Slayer» εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο, επηρεάζοντας σημαντικά την τηλεοπτική μυθολογία των σειρών φαντασίας και δημιουργώντας μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηρωίδες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Η ακύρωση του νέου πρότζεκτ αποτελεί απογοήτευση για πολλούς θαυμαστές που περίμεναν την επιστροφή της Buffy Summers στη μικρή οθόνη, ακόμη κι αν αυτή θα γινόταν σε έναν νέο αφηγηματικό κόσμο με διαφορετικούς χαρακτήρες.

