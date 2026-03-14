TV 14.03.2026

The Lowdown: Ο Tommy Lee Jones επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 40 χρόνια

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Emmy ηθοποιός Tommy Lee Jones εντάσσεται στο καστ της 2ης σεζόν της σειράς «The Lowdown»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο θρυλικός ηθοποιός Tommy Lee Jones επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τη συμμετοχή του στη 2η σεζόν της δραματικής σειράς «The Lowdown», σε μια συνεργασία που σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά έπειτα από σχεδόν 4 δεκαετίες. Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Emmy ηθοποιός είναι το νεότερο μέλος του καστ της σειράς, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της ηθοποιού Betty Gilpin νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Sterlin Harjo και στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ο χαρακτήρας Lee Raybon, τον οποίο υποδύεται ο Ethan Hawke. Πρόκειται για έναν επίμονο δημοσιογράφο που αυτοαποκαλείται «ιστορικός της αλήθειας» και ερευνά σκοτεινές υποθέσεις διαφθοράς στην πόλη Tulsa της Oklahoma, μια εμμονή που συχνά τον φέρνει αντιμέτωπο με σοβαρούς κινδύνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην πρώτη σεζόν της σειράς, η δημοσίευση μιας αποκαλυπτικής έρευνας του Lee Raybon για την ισχυρή οικογένεια Washberg ακολουθείται από τον μυστηριώδη θάνατο του Dale Washberg, τον οποίο υποδύεται ο Tim Blake Nelson. Ο Lee Raybon αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση κρύβει βαθύτερα μυστικά και ξεκινά μια επικίνδυνη έρευνα για να αποκαλύψει την αλήθεια πίσω από τα γεγονότα.

Στον πρώτο κύκλο της σειράς πρωταγωνίστησε επίσης ο Keith David, ενώ σε ρόλους guest εμφανίστηκαν οι Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Ryan Kiera Armstrong, Michael Render, Kaniehtiio Horn, Tracy Letts, Peter Dinklage και ο αείμνηστος Graham Greene. Η σειρά «The Lowdown» ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν τον Ιανουάριο του 2026, έπειτα από την ιδιαίτερα θετική υποδοχή που γνώρισε από κοινό και κριτικούς. Η παραγωγή της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη. Η πρώτη σεζόν της σειράς συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα 10 κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του 2025 σύμφωνα με τα AFI Awards, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχησή της. Τη δημιουργία της σειράς υπογράφει ο Sterlin Harjo.

Παρότι ο Tommy Lee Jones είναι κυρίως γνωστός για τη μακρά κινηματογραφική του πορεία, έχει αφήσει το στίγμα του και στην τηλεόραση. Στις πρώτες του εμφανίσεις συμμετείχε στη δημοφιλή σαπουνόπερα «One Life to Live», ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Barnaby Jones», «Baretta» και «Charlie’s Angels».

Το 1983 ο Tommy Lee Jones τιμήθηκε με βραβείο Emmy για την ερμηνεία του στη μίνι σειρά «The Executioner’s Song», όπου υποδύθηκε τον Gary Gilmore. Το 1989 έλαβε ακόμη μία υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του στη μίνι σειρά «Lonesome Dove». Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 2011 στην τηλεταινία «The Sunset Limited» του HBO, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τον Samuel L. Jackson και ανέλαβε επίσης τη σκηνοθεσία. Η συμμετοχή του Tommy Lee Jones στη σειρά «The Lowdown» σηματοδοτεί έτσι μια σημαντική επιστροφή του ηθοποιού στην τηλεόραση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη ισχυρό καστ της επιτυχημένης παραγωγής του FX.

