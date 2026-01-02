Νεκρή η 34χρονη κόρη του Tommy Lee Jones

Η Victoria Jones εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο - Οι αρχές δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Η Victoria Jones, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Tommy Lee Jones, βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα. Η Victoria Jones ήταν 34 ετών. Την είδηση μετέδωσε πρώτη η ιστοσελίδα TMZ. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι μέλη της ανταποκρίθηκαν σε κλήση μια αναφερόμενη ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 2:52 π.μ. με την πυροσβεστική να ενημερώνει την αστυνομία και το γραφείο του ιατροδικαστή για το περιστατικό. Κατά την άφιξή νοσοκόμων στις 3:14 π.μ., διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα είχε καταλήξει. Τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, οι Αρχές δεν θεωρούν πιθανή την εγκληματική ενέργεια.

Η Victoria Jones ήταν κόρη του Tommy Lee Jones, ο οποίος είναι σήμερα 79 ετών, και της πρώην συζύγου του Kimberlea Cloughley. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Austin Jones, 43 ετών.

Η Victoria Jones είχε πραγματοποιήσει ορισμένες εμφανίσεις στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε νεαρή ηλικία. Το 2002 συμμετείχε στην ταινία «Men in Black II», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο πατέρας της. Το 2005 εμφανίστηκε στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», σε σκηνοθεσία Tommy Lee Jones, όπου η σύζυγός του Dawn Laurel Jones είχε τον ρόλο της φωτογράφου πλατό. Παράλληλα, το 2003 εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «One Tree Hill».

Ο Tommy Lee Jones συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Αμερικανούς ηθοποιούς της γενιάς του. Έχει τιμηθεί με Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Fugitive» του 1993 και έχει πρωταγωνιστήσει, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «JFK», «Men in Black», «No Country for Old Men» και «Lincoln».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

