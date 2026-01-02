MadWalk 2025 highlights
Με μουσική, shows με drones και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026

sintagma_allagi_xronou
Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Σύνταγμα, το Πεδίο του Άρεως και το Πάρκο Τρίτση για να υποδεχθούν το 2026 με μουσική, καλλιτέχνες και εντυπωσιακά σόου με drones
Μαρία Χατζηγιάννη

Με γιορτινή διάθεση, μουσική και εντυπωσιακά οπτικά θεάματα υποδέχτηκε η Αθήνα το 2026, με κεντρικά σημεία εορτασμού την πλατεία Συντάγματος και το Πεδίο του Άρεως. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους χώρους για να συμμετάσχουν στις μεγάλες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια Αττικής.

Το Σύνταγμα μετατράπηκε σε μια ανοιχτή γιορτή γεμάτη παλμό, όπου μουσική και χορός είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρέθηκε ανάμεσα στον κόσμο και τους καλλιτέχνες, συμμετέχοντας ενεργά στο εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

nea_xronia_sintagma
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η οποία έδωσε τον τόνο με χαρούμενες και γνώριμες μελωδίες. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωστής Μαραβέγιας, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένα τραγούδια και ευφάνταστες διασκευές, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και ρυθμούς.

Στη συνέχεια, η Ρένα Μόρφη ξεσήκωσε την πλατεία με την έντονη σκηνική της παρουσία και τη χαρακτηριστική φωνή της, ερμηνεύοντας επιτυχίες αλλά και λαϊκά κομμάτια με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Τον ρόλο της παρουσιάστριας είχε η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία κράτησε αμείωτο το κέφι και τον ρυθμό μέχρι και μετά την αλλαγή του χρόνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή για να απευθύνει ευχές για τη νέα χρονιά και να συμμετάσχει στην αντίστροφη μέτρηση μαζί με τους καλλιτέχνες και το κοινό. Με το που άλλαξε ο χρόνος, ο αθηναϊκός ουρανός φωτίστηκε από αθόρυβα πυροτεχνήματα και ένα εντυπωσιακό σόου με drones, τα οποία σχημάτισαν φωτεινές εικόνες, μεταξύ των οποίων και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, ως φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό, με δύο τραγούδια του να ακούγονται ζωντανά.

Την ίδια στιγμή, εορταστικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Περιφέρειας Αττικής, στο Πεδίο του Άρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, πλήθος οικογενειών και παιδιών έδωσε το «παρών», απολαμβάνοντας μουσικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και ποικίλα happenings.

Στο Πάρκο Τρίτση, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συμμετείχε στην αντίστροφη μέτρηση μαζί με την οικογένειά του, ενώ ένα ακόμη φαντασμαγορικό σόου drones γέμισε τον ουρανό με χριστουγεννιάτικα σχέδια και αισιόδοξα μηνύματα. Η μουσική σκυτάλη πέρασε στην Κλαυδία και την Ελένη Φουρέιρα, οι οποίες με τις εμφανίσεις τους ανέβασαν τη διάθεση και έκλεισαν τη βραδιά με έντονο παλμό.

