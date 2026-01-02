Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το πρώτο βίντεο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το ταξίδι τους στο Παρίσι

Τις ημέρες των γιορτών επέλεξαν να περάσουν στο Παρίσι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό βίντεο από την κοινή τους απόδραση, γεμάτο χιούμορ και αυθόρμητες στιγμές.

Στα πλάνα, το ζευγάρι εμφανίζεται να περιηγείται σε εμβληματικά σημεία της «Πόλης του Φωτός», με τον ενθουσιασμό τους να είναι διάχυτος, καθώς σε αρκετές στιγμές δεν κρύβουν την έκπληξή τους μπροστά σε όσα αντικρίζουν.

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανάρτησε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, συνοδεύοντάς το με ευχές για τη νέα χρονιά. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Να έχουμε μια καταπληκτική χρονιά, γεμάτη όμορφα ταξίδια μέσα μας και έξω μας. Υγεία, αγάπη, τύχη και δημιουργία. Εικόνες που θα μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό μόνο από χαρά και να γεμίζουμε ευγνωμοσύνη».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός είχε δημοσιεύσει και την πρώτη κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από τη Disneyland, την οποία επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Σε Instagram story που ανέβασε, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, δείχνοντας να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της εμπειρίας τους.

