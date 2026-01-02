MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 02.01.2026

Δεν γράφτηκε για έρωτα: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου

Άντζελα Δημητρίου
Η Άντζελα Δημητρίου αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον πραγματικό λόγο που γράφτηκε το τραγούδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια άγνωστη, βαθιά προσωπική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποια θυσία» αποκάλυψε η Άντζελα Δημητρίου, συγκλονίζοντας το τηλεοπτικό κοινό. Όπως εξομολογήθηκε, το εμβληματικό αυτό κομμάτι δεν γράφτηκε για έναν χαμένο έρωτα, όπως πολλοί πίστευαν, αλλά για τον γιο της, Βαγγέλη, ο οποίος για 27 ολόκληρα χρόνια δεν γνώριζε ότι η τραγουδίστρια ήταν η βιολογική του μητέρα.

Η λαϊκή ερμηνεύτρια εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου σε ειδική μουσική εκπομπή που προβλήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Open. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μίλησε με ειλικρίνεια για το πραγματικό νόημα του τραγουδιού «Ποια θυσία», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα κομμάτι βγαλμένο από τις πιο επώδυνες στιγμές της ζωής της.

Άντζελα Δημητρίου
https://www.instagram.com/angeladimitriou_official/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

Όπως ανέφερε, όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της σε πολύ νεαρή ηλικία, το παιδί απομακρύνθηκε από κοντά της. Η ίδια βυθίστηκε σε έντονη ψυχολογική φόρτιση, αγωνιώντας καθημερινά για το πού βρίσκεται και αν είναι καλά. Μέσα σε αυτή την απόγνωση και τον πόνο, ένα ξημέρωμα, γεννήθηκε το «Ποια θυσία». Οι στίχοι, όπως εξήγησε, είναι κραυγή μιας μητέρας που νιώθει ότι της στέρησαν το παιδί της. Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε χαρακτηριστικά ότι οι περισσότεροι θεωρούν το τραγούδι ερωτικό, όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Το κομμάτι γράφτηκε για το πρώτο της παιδί, τον γιο της, σε μια στιγμή βαθιάς θλίψης και απελπισίας, όταν ένιωθε ανήμπορη και πληγωμένη.

Η ίδια έχει μιλήσει ξανά για αυτή τη συγκλονιστική ιστορία, δύο χρόνια πριν, στην εκπομπή «Στούντιο 4». Εκεί αποκάλυψε ότι γέννησε τον γιο της σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η θεία της ανέλαβε την υιοθεσία του παιδιού και για σχεδόν τρεις δεκαετίες η αλήθεια παρέμεινε ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Ο Βαγγέλης μεγάλωσε πιστεύοντας ότι η Άντζελα Δημητρίου ήταν απλώς ξαδέλφη του.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε με συγκίνηση τη στιγμή που αποφάσισε να του αποκαλύψει την αλήθεια, όταν εκείνος είχε πλέον ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Τότε, βρήκε τη δύναμη να του εξηγήσει όλη την ιστορία, γεγονός που τον σόκαρε βαθιά, αλλά ταυτόχρονα έβαλε τέλος σε ένα βάρος που κουβαλούσε μέσα της για χρόνια.

Άντζελα Δημητρίου

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για τη λύτρωση που ένιωσε μετά την αποκάλυψη. Όπως είπε, όταν είπε στον γιο της την αλήθεια, απελευθερώθηκε συναισθηματικά, νιώθοντας ότι επιτέλους έκανε το χρέος της ως μητέρα, αφήνοντας πίσω της ένα μυστικό που την βάραινε για δεκαετίες.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey επεκτείνει το απόλυτο ρεκόρ της στα charts

Δες κι αυτό…

ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
