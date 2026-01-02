Αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Will Smith

Ο βιολονίστας Brian King Joseph κατέθεσε αγωγή σε βάρος του ηθοποιού Will Smith, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα. Η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας στην κομητεία του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Τζόζεφ υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός και ράπερ «προέβαινε σκόπιμα σε χειραγώγηση» με σκοπό «περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση», αφότου τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην παγκόσμια περιοδεία του, Based on a True Story: 2025, τον Νοέμβριο του 2024.

Η αγωγή περιγράφει μια σειρά γεγονότων που χαρακτηρίζονται τραυματικά και τα οποία φέρεται να σημειώθηκαν τον Μάρτιο του 2025, κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Ο Brian King Joseph υποστηρίζει ότι, ενώ διέμενε σε ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας, διαπίστωσε ότι άγνωστο άτομο είχε εισέλθει στο δωμάτιό του χωρίς ίχνη παραβίασης. Όπως αναφέρεται, εντόπισε στοιχεία που ερμηνεύει ως απειλή σεξουαλικής βίας, μεταξύ των οποίων χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Brian, θα επιστρέψω, μόνο εμείς», συνοδευόμενο από ζωγραφισμένη καρδιά και υπογραφή «Stone F».

Ο μουσικός υποστηρίζει ότι φοβήθηκε πως άγνωστο άτομο θα επέστρεφε σύντομα στο δωμάτιό του με σκοπό τη σεξουαλική πράξη εις βάρος του. Αφού ενημέρωσε το προσωπικό του ξενοδοχείου, τηλεφώνησε σε γραμμή μη επείγουσας αστυνομικής βοήθειας και ειδοποίησε την ομάδα διαχείρισης της περιοδείας του Will Smith. Σύμφωνα με την αγωγή, μέλος της διοικητικής ομάδας της περιοδείας φέρεται αργότερα να τον επέπληξε και να του ανακοίνωσε την απόλυσή του, ενώ άλλος βιολονίστας προσλήφθηκε για να αναλάβει την ίδια θέση.

Ο δικηγόρος του Will Smith, Allen B. Grodsky, απάντησε στις κατηγορίες με δήλωση στο περιοδικό PEOPLE την 1 Ιανουαρίου, τονίζοντας «οι ισχυρισμοί του Brian King Joseph εις βάρος του εντολέα μου είναι ψευδείς, αβάσιμοι και απερίσκεπτοι. Απορρίπτονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να αντιμετωπιστούν και να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Στο δικόγραφο αναφέρεται ότι τα γεγονότα προκάλεσαν στον Brian King Joseph σοβαρή ψυχική οδύνη, οικονομική ζημία και πλήγμα στη φήμη του, καθώς και μετατραυματικό στρες και άλλες ψυχικές διαταραχές ως αποτέλεσμα της απόλυσής του. Ο Brian King Joseph, με καταγωγή από την Ουάσινγκτον, συμμετείχε το 2018 στη 13η σεζόν του τηλεοπτικού διαγωνισμού «America’s Got Talent», όπου κατέλαβε θέση στην πρώτη τριάδα. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εμφάνισή του στη σκηνή, αναφέροντας ότι επρόκειτο για την πρώτη του βραδιά στην περιοδεία με τον Will Smith.

Η αγωγή έρχεται σε συνέχεια άλλης δικαστικής υπόθεσης ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία κατατέθηκε την 1 Δεκεμβρίου από τον Bilaal Salaam, γνωστό και ως Brother Bilaal, κατά της Jada Pinkett Smith, συζύγου του Will Smith, με καταγγελίες για λεκτικές απειλές. Το ζευγάρι θεωρεί τις κατηγορίες αβάσιμες και χαρακτήρισε τον Bilaal Salaam ως άτομο που επιχειρεί να τους εκμεταλλευτεί. Η περιοδεία «Based on a True Story 2025» του Will Smith πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ του τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

