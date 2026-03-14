Η Nicole Kidman και ο Pedro Pascal στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

Η Ακαδημία ανακοίνωσε τη λίστα των παρουσιαστών για την 98η τελετή με πλήθος γνωστών ονομάτων από τον χώρο του κινηματογράφου

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συμπεριέλαβε επιπλέον ονόματα στη λίστα των παρουσιαστών που θα ανέβουν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Hollywood. Μεταξύ των νέων ονομάτων που θα συμμετάσχουν στη λαμπερή βραδιά βρίσκονται η Nicole Kidman, ο Jimmy Kimmel, η Rose Byrne, ο Delroy Lindo, η Sigourney Weaver, ο Wagner Moura, ο Pedro Pascal, ο Ewan McGregor, ο Channing Tatum καθώς και οι Bill Pullman και Lewis Pullman.

Η τελετή θα παρουσιαστεί από τον Conan O’Brien και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Dolby Theatre στο Hollywood. Την Κυριακή 15 Μαρτίου στη 01.00 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3), οι τηλεθεατές μπορούν να συντονιστούν στο COSMOTE CINEMA OSCARS για να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά την 98η τελετή απονομής των βραβείωνOSCARS®, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου.

Η Nicole Kidman έχει ήδη κατακτήσει βραβείο Όσκαρ στην καριέρα της, ενώ η Sigourney Weaver έχει υπάρξει υποψήφια για το βραβείο της Ακαδημίας 3 φορές. Ο Jimmy Kimmel έχει παρουσιάσει την τελετή των Όσκαρ 4 φορές στο παρελθόν, ενώ ο Pedro Pascal έχει προταθεί 4 φορές για βραβείο Emmy.

Στη σκηνή των Όσκαρ θα εμφανιστούν επίσης οι φετινοί υποψήφιοι Rose Byrne, Wagner Moura και Delroy Lindo, ενώ ο Ewan McGregor έχει βραβευτεί με Emmy για την τηλεοπτική του δουλειά. Νωρίτερα είχαν ήδη ανακοινωθεί και άλλοι παρουσιαστές για τη φετινή τελετή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Paul Mescal, Will Arnett και Priyanka Chopra Jonas, οι οποίοι θα απονείμουν τα βραβεία στους νικητές των κατηγοριών.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση είχαν επίσης επιβεβαιωθεί οι παρουσίες των Javier Bardem, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Chris Evans και Chase Infiniti.

Παράλληλα, σύμφωνα με την παράδοση των βραβείων της Ακαδημίας, οι περσινοί νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών θα απονείμουν τα φετινά βραβεία στους αντίστοιχους νικητές. Έτσι η Mikey Madison θα απονείμει το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου, ο Adrien Brody το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου, η Zoe Saldaña το βραβείο Β Γυναικείου Ρόλου και ο Kieran Culkin το βραβείο Β Ανδρικού Ρόλου.

Η Mikey Madison κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της πέρυσι για την ερμηνεία της στην ταινία «Anora», η οποία απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ο Adrien Brody τιμήθηκε με το βραβείο Α Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «The Brutalist», 22 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη για την ταινία «The Pianist». Η Zoe Saldaña και ο Kieran Culkin κέρδισαν τα βραβεία Β Γυναικείου και Β Ανδρικού Ρόλου για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «Emilia Pérez» και «A Real Pain» αντίστοιχα. Και για τους δύο καλλιτέχνες αυτή ήταν η πρώτη υποψηφιότητα και το πρώτο Όσκαρ της καριέρας τους.

