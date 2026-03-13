Ο Finneas O’Connell υπογράφει τη μουσική της 2ης σεζόν του Beef

Ο πολυβραβευμένος μουσικός και παραγωγός Finneas O’Connell αναλαμβάνει τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Beef», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Απριλίου. Ο δημιουργός και showrunner της σειράς Lee Sung Jin επέλεξε προσωπικά τον Finneas O’Connell για τη σύνθεση της μουσικής της νέας σεζόν. Ο Lee Sung Jin χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη μία από τις σημαντικότερες δημιουργικές φωνές της σύγχρονης μουσικής. Ο Lee Sung Jin δήλωσε ότι «ο Finneas O’Connell είναι το ιδιοφυές μυαλό πίσω από μεγάλο μέρος της μουσικής που έχει συνοδεύσει τη ζωή μου τα τελευταία 10 χρόνια και αποτελεί τεράστια τιμή να συνεργαστώ μαζί του για τη νέα σεζόν».

Η πρωτότυπη μουσική του Finneas O’Connell θα ακούγεται και στα 8 επεισόδια της νέας σεζόν της σειράς, η οποία έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. Ο Finneas O’Connell αποκάλυψε ότι αφιέρωσε σχεδόν έναν χρόνο δουλεύοντας πάνω στο έργο, σημειώνοντας ότι «πέρασα τους τελευταίους 12 μήνες βυθισμένος στον κόσμο του “Beef”». Ο ίδιος περιέγραψε τη δημιουργική διαδικασία της σύνθεσης της μουσικής για τη σειρά λέγοντας ότι «πιθανότατα είδα κάθε σκηνή 100 φορές όσο συνέθετα τη μουσική και κάθε φορά με συγκινούσε».

Ο Finneas O’Connell δήλωσε επίσης ότι ως θαυμαστής της σειράς αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για τη συμμετοχή του στο νέο κεφάλαιο της παραγωγής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «είμαι πολύ περήφανος και με τιμά που αποτελώ μέρος αυτού του έργου». Η επιλογή του Finneas O’Connell ενισχύθηκε και από την επιτυχία του τραγουδιού «What Was I Made For?» που δημιούργησε μαζί με τη Billie Eilish για την ταινία «Barbie» του 2023. Το τραγούδι απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων Όσκαρ και Grammy, και αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές μουσικές στιγμές της ταινίας. Ο Lee Sung Jin ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σύνθεση επιβεβαίωσε την επιλογή του, τονίζοντας ότι «ποτέ δεν είχα συγκινηθεί τόσο στο τέλος μιας ταινίας. Ο Finneas O’Connell έχει μια απίστευτη ικανότητα να μετατρέπει ακόμη και τα πιο σκοτεινά συναισθήματα σε κάτι βαθιά όμορφο».

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Beef» φέρνει ένα νέο καστ πρωταγωνιστών, με τους Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton και Cailee Spaeny στους βασικούς ρόλους. Η ιστορία επικεντρώνεται στο ζευγάρι Ashley και Austin, τους οποίους υποδύονται οι Cailee Spaeny και Charles Melton. Οι δύο χαρακτήρες εργάζονται σε χαμηλόβαθμες θέσεις σε ένα πολυτελές club και εμπλέκονται σταδιακά στην κρίση του γάμου του γενικού διευθυντή τους Joshua, τον οποίο υποδύεται ο Oscar Isaac, και της συζύγου του Lindsay, ρόλο που ερμηνεύει η Carey Mulligan. Καθώς η ένταση μεταξύ των χαρακτήρων αυξάνεται, τα δύο ζευγάρια προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια της ισχυρής ιδιοκτήτριας του club, της Chairwoman Park, την οποία υποδύεται η Youn Yuh-jung, ενώ η ίδια αντιμετωπίζει ένα προσωπικό σκάνδαλο που σχετίζεται με τον δεύτερο σύζυγό της Dr. Kim, ρόλο που ερμηνεύει ο Song Kang-ho.

Η νέα σεζόν της σειράς «Beef» θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στο Netflix από τις 16 Απριλίου, με τη μουσική του Finneas O’Connell να αποτελεί ένα από τα βασικά δημιουργικά στοιχεία της νέας παραγωγής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…