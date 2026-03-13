Έλενα Τσαγκρινού στο Spill The Tea: «Έχει κλείσει ο κύκλος με τον πρώην άνδρα μου»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Ανδρέα Ζωίτσα ήταν η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία μίλησε για τη μητρότητα, την προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε Παρασκευή ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχεται στο MAD TV γνωστά πρόσωπα της μουσικής και της showbiz μέσα από την εκπομπή Spill the Tea, σε μια χαλαρή αλλά αποκαλυπτική κουβέντα. Αυτή τη φορά καλεσμένη του ήταν η τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρινού, η οποία μίλησε ανοιχτά για την καριέρα, τη μητρότητα, την προσωπική της ζωή αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να αποκαλύψει ποιοι καλλιτέχνες θα ήθελε να βρεθούν δίπλα της σε μια μελλοντική συνεργασία. «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Ελένη Φουρέιρα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τον θαυμασμό της για δύο από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελένη Φουρέιρα.

Η κουβέντα δεν άργησε να φτάσει και στη συμμετοχή της στο μουσικό show Just the 2 of Us, όπου η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η αποχώρησή της από το πρώτο κιόλας live την είχε επηρεάσει συναισθηματικά. «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που αποχωρίσαμε από το πρώτο live του J2US», είπε ειλικρινά, εξηγώντας ότι είχε επενδύσει πολύ στο συγκεκριμένο project.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική και τα σχόλια που δέχεται στα social media. Η ίδια φαίνεται να έχει βρει τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται την αρνητικότητα, λέγοντας με χιούμορ: «Τα αρνητικά σχόλια τα αντιμετωπίζω ως διαφήμιση».  Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε επίσης για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, παραδεχόμενη ότι η καθημερινότητα με ένα παιδί είναι απαιτητική. «Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα χρόνο για μένα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της από τότε που έγινε μητέρα.

Στο κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η τραγουδίστρια ήταν ξεκάθαρη για το παρελθόν της. «Έχει κλείσει για εμένα ο κύκλος με τον πρώην άνδρα μου», δήλωσε, δείχνοντας πως προχωρά μπροστά και επικεντρώνεται στο παρόν και στο μέλλον της. Τέλος, η ίδια μίλησε και για το μεγαλύτερο επαγγελματικό ρίσκο που θεωρεί ότι έχει πάρει μέχρι σήμερα, κάνοντας μια δήλωση που ίσως ξαφνιάσει πολλούς. «Το μεγαλύτερο επαγγελματικό ρίσκο που έχω πάρει είναι να κάνω το παιδί μου», είπε.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί