Έλενα Τσαγκρινού στο Spill The Tea: «Έχει κλείσει ο κύκλος με τον πρώην άνδρα μου»

Κάθε Παρασκευή ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχεται στο MAD TV γνωστά πρόσωπα της μουσικής και της showbiz μέσα από την εκπομπή Spill the Tea, σε μια χαλαρή αλλά αποκαλυπτική κουβέντα. Αυτή τη φορά καλεσμένη του ήταν η τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρινού, η οποία μίλησε ανοιχτά για την καριέρα, τη μητρότητα, την προσωπική της ζωή αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα δεν δίστασε να αποκαλύψει ποιοι καλλιτέχνες θα ήθελε να βρεθούν δίπλα της σε μια μελλοντική συνεργασία. «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Ελένη Φουρέιρα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τον θαυμασμό της για δύο από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελένη Φουρέιρα.

Η κουβέντα δεν άργησε να φτάσει και στη συμμετοχή της στο μουσικό show Just the 2 of Us, όπου η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η αποχώρησή της από το πρώτο κιόλας live την είχε επηρεάσει συναισθηματικά. «Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που αποχωρίσαμε από το πρώτο live του J2US», είπε ειλικρινά, εξηγώντας ότι είχε επενδύσει πολύ στο συγκεκριμένο project.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την κριτική και τα σχόλια που δέχεται στα social media. Η ίδια φαίνεται να έχει βρει τον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται την αρνητικότητα, λέγοντας με χιούμορ: «Τα αρνητικά σχόλια τα αντιμετωπίζω ως διαφήμιση». Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε επίσης για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, παραδεχόμενη ότι η καθημερινότητα με ένα παιδί είναι απαιτητική. «Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα χρόνο για μένα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της από τότε που έγινε μητέρα.

Στο κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η τραγουδίστρια ήταν ξεκάθαρη για το παρελθόν της. «Έχει κλείσει για εμένα ο κύκλος με τον πρώην άνδρα μου», δήλωσε, δείχνοντας πως προχωρά μπροστά και επικεντρώνεται στο παρόν και στο μέλλον της. Τέλος, η ίδια μίλησε και για το μεγαλύτερο επαγγελματικό ρίσκο που θεωρεί ότι έχει πάρει μέχρι σήμερα, κάνοντας μια δήλωση που ίσως ξαφνιάσει πολλούς. «Το μεγαλύτερο επαγγελματικό ρίσκο που έχω πάρει είναι να κάνω το παιδί μου», είπε.

