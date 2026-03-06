Mad TV News 06.03.2026

Δημήτρης Λαγούτης στο Spill The Tea: «Μάλλον θα συνεχιστεί Το Σόι σου και την επόμενη σεζόν»

Ο νεαρός ηθοποιός μίλησε στον Ανδρέα Ζωίτσα για την πορεία του στην υποκριτική, την οικογένειά του και για την προσωπική του ζωή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάθε Παρασκευή ο Ανδρέας Ζωίτσας υποδέχεται στο στούντιο του Mad TV αγαπημένα πρόσωπα της showbiz μέσα από την εκπομπή «Spill the Tea», όπου οι καλεσμένοι μιλούν ανοιχτά για την πορεία τους, την προσωπική τους ζωή αλλά και όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες. Αυτή τη φορά, καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Λαγούτης, γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτούς Αλικάκη, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά του Alpha «Το σόι σου».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο νεαρός ηθοποιός μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, την οικογένειά του, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος στον χώρο της τηλεόρασης.

Αναφερόμενος στην αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, ο Δημήτρης Λαγούτης δήλωσε: «Χαίρομαι που ο κόσμος εκφράζει τον θαυμασμό του για τη δουλειά μου», τονίζοντας ότι η αναγνώριση από το κοινό αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να συνεχίσει να εξελίσσεται επαγγελματικά. Ο ίδιος μίλησε και για την πρώτη αντίδραση των γονιών του όταν τους αποκάλυψε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι γονείς μου ήταν πολύ ψύχραιμοι, όταν τους είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός», εξηγώντας ότι στάθηκαν υποστηρικτικά στις επιλογές του.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στα σχόλια που ακούγονται συχνά για τα παιδιά ανθρώπων που ήδη βρίσκονται στον χώρο της υποκριτικής. Ο Δημήτρης Λαγούτης παραδέχτηκε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, λέγοντας: «Είναι δύσκολο να μην επηρεαστείς από αρνητικά σχόλια. Πρέπει να τα διαχειρίζεσαι», κάνοντας έμμεση αναφορά σε όσους σχολιάζουν το γεγονός ότι οι γονείς του είναι επίσης γνωστοί ηθοποιοί. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής. «Νιώθω τυχερός για το ξεκίνημα μου στο χώρο της υποκριτικής», ανέφερε, θυμίζοντας ότι έχει ήδη συμμετάσχει σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι σειρές «Maestro», «Ο Γιατρός» και «Έτερος εγώ».

Στη συζήτηση δεν έλειψαν και οι αναφορές στην προσωπική ζωή και τις σχέσεις. Ο νεαρός ηθοποιός σχολίασε πως «στις μέρες μας ο έρωτας είναι μια δύσκολη κατάσταση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σύγχρονες σχέσεις έχουν αρκετές προκλήσεις. Τέλος, μίλησε και για τη σειρά «Το σόι σου», στην οποία συμμετέχει φέτος, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μάλλον θα συνεχιστεί η σειρά Το Σόι σου και την επόμενη σεζόν».

