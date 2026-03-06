The White Lotus: Επιβεβαιώθηκε η τοποθεσία της 4ης σεζόν

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της επιτυχημένης σατιρικής σειράς του Mike White, «The White Lotus», βρίσκεται προ των πυλών, υποσχόμενη μια νέα ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο και χλιδή. Μετά από μήνες εικασιών και αναμονής, επιβεβαιώθηκε ότι η 4η σεζόν θα μεταφέρει το κοινό στη Γαλλική Ριβιέρα, σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ το καστ εμπλουτίζεται με σημαντικά γαλλικά ονόματα, όπως οι Vincent Cassel, Corentin Fila και Nadia Tereszkiewicz.

Η σειρά έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, χάρη στην οξυδερκή σάτιρα της πολυτέλειας, των κοινωνικών τάξεων και των σκοτεινών μυστικών που κρύβονται πίσω από τις φαινομενικά ειδυλλιακές διακοπές. Κάθε σεζόν μας ταξιδεύει σε ένα διαφορετικό πολυτελές θέρετρο, με ένα φρέσκο καστ χαρακτήρων και μια νέα ιστορία γεμάτη ανατροπές. Μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες σεζόν σε εξωτικούς προορισμούς όπως η Χαβάη (Μάουι), η Σικελία και η Ταϊλάνδη (Κο Σαμούι), η προσμονή για την επόμενη τοποθεσία και τις νέες αφηγήσεις ήταν μεγάλη. Η σειρά, που έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση των κριτικών, συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, με τους θαυμαστές να παρακολουθούν στενά κάθε νέα πληροφορία για την επερχόμενη σεζόν. Η νέα τοποθεσία της σειράς, όπως είχαμε αναδείξει, αναμένεται να αποτελέσει και πάλι πηγή έμπνευσης για όνειρα διακοπών.

Διάβασε επίσης: Πόσο κοστίζει μια διανυκτέρευση στο κάστρο που γυρίζεται το The White Lotus

Η μεγαλύτερη ερώτηση σχετικά με την 4η σεζόν αφορούσε την τοποθεσία. Θα μας ταξίδευε η σειρά σε ένα ακόμη εξαιρετικά πολυτελές θέρετρο της αλυσίδας Four Seasons; Και θα μεταφερόμασταν για άλλη μια φορά σε μια νέα ήπειρο; Στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η παραγωγή είχε επιλέξει τη Γαλλία ως την επόμενη τοποθεσία, η οποία διαθέτει 3 πολυτελή ξενοδοχεία Four Seasons: το Grand-Hôtel du Cap-Ferrat στη Γαλλική Ριβιέρα, το επιχρυσωμένο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι με θέα τον Πύργο του Άιφελ, και το ζεστό, χιονοσκεπές Four Seasons Hotel Megève.

Ωστόσο, η πρώτη ιδιοκτησία που επιβεβαιώθηκε ως τοποθεσία, μέσω του Variety, είναι ένα εντελώς διαφορετικό ξενοδοχείο: το Château de La Messardière στη Σεν Τροπέ. Πρόκειται για ένα παλάτι του 19ου αιώνα που έχει μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο, εκτεινόμενο σε 13 εκτάρια (32 στρέμματα) πεύκων, κυπαρισσιών και γιασεμιών.

Το ξενοδοχείο προσφέρει 5 εστιατόρια, σπα και πρόσβαση στην παραλία με μεταφορά μέσω Rolls-Royce. Η επιλογή του Château de La Messardière υπογραμμίζει την πρόθεση του δημιουργού, Mike White, να εξερευνήσει νέες δυναμικές στις σχέσεις των χαρακτήρων, απομακρυνόμενος από τις αμιγώς παραθαλάσσιες τοποθεσίες των προηγούμενων σεζόν, αν και το Σεν Τροπέ προσφέρει φυσικά και την πολυτέλεια της θάλασσας. Η Γαλλία, με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την αριστοκρατική της ατμόσφαιρα, αποτελεί το τέλειο σκηνικό για τις επόμενες εξελίξεις της σειράς.

Το υψηλό κόστος της παραγωγής

Το Château de La Messardière δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο, αλλά ένα ιστορικό παλάτι που μετατρέπεται σε σκηνικό απόλυτης χλιδής με τιμές που ζαλίζουν. Όπως είχαμε αναφέρει, η διαμονή σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο, όπου τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές πολυτέλειας, ξεκινά από 1350 ευρώ τη βραδιά για δύο άτομα σε ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών μέτρων με μπαλκόνι.

Οι Junior Suites, για παράδειγμα, διατίθενται από 2000 ευρώ τη νύχτα για δύο άτομα. Αυτές οι τιμές αντικατοπτρίζουν την αποκλειστικότητα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Château de La Messardière, το οποίο δεσπόζει σε λόφο πάνω από τη Σεν Τροπέ και προσφέρει πανοραμική θέα στη Μεσόγειο και τον κόλπο της Pampelonne. Η επιλογή ενός τέτοιου σκηνικού ενισχύει την κριτική ματιά της σειράς στην υπερβολική πολυτέλεια και τις επιπτώσεις της, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στους θεατές μια ματιά σε έναν κόσμο απρόσιτης χλιδής.

Το νέο καστ

Η νέα σεζόν θα υποδεχθεί επίσης ένα φρέσκο καστ, με 3 σημαντικές προσθήκες που ανακοινώθηκαν: τους Vincent Cassel, Corentin Fila και Nadia Tereszkiewicz. Η παρουσία αυτών των καταξιωμένων Γάλλων ηθοποιών προσδίδει μια αυθεντική γαλλική διάσταση στη σειρά, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα και την πολιτισμική σύνδεση με τη νέα τοποθεσία. Ο Vincent Cassel, γνωστός για τους ρόλους του σε διεθνείς παραγωγές, φέρνει το δικό του κύρος στο καστ, ενώ οι Corentin Fila και Nadia Tereszkiewicz προσθέτουν νέο ταλέντο και δυναμική στις αφηγήσεις που αναμένεται να ξεδιπλωθούν στο πολυτελές περιβάλλον της Γαλλικής Ριβιέρας.

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: 9 υποψηφιότητες για το One Battle After Another

Δες κι αυτό…