Η αθέατη πλευρά της διαμάχης γύρω από τον Bad Bunny στο Super Bowl

Έρευνα αποκαλύπτει ότι μεγάλο μέρος της διαδικτυακής οργής για το halftime show προήλθε από δίκτυα ξένων bot που στόχευαν να εντείνουν τις πολιτικές και πολιτισμικές διαιρέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το halftime show του Super Bowl αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο προβεβλημένα πολιτιστικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές και τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε εμφάνιση στη σκηνή του Super Bowl μετατρέπεται σχεδόν αυτόματα σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης, επηρεάζοντας τόσο τη μουσική βιομηχανία όσο και τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ποπ κουλτούρα. Ωστόσο, η φετινή εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl LX δεν προκάλεσε μόνο καλλιτεχνικές συζητήσεις, αλλά εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Αυτό που αρχικά φαινόταν ως μια αυθόρμητη σύγκρουση απόψεων ανάμεσα σε υποστηρικτές και επικριτές του καλλιτέχνη, αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο σύνθετο. Νέα δεδομένα από έρευνα ψηφιακής ανάλυσης υποστηρίζουν ότι σημαντικό μέρος της διαδικτυακής έντασης ενδέχεται να μην προέκυψε οργανικά, αλλά να ενισχύθηκε τεχνητά μέσω συντονισμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης. Η εμφάνιση του Πορτορικανού καλλιτέχνη στη σκηνή του Apple Music Halftime Show, στις 8 Φεβρουαρίου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε μια βαθιά πολιτισμική αντιπαράθεση που φάνηκε να διχάζει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Για ορισμένους, ο Bad Bunny αποτέλεσε σύμβολο μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας και μιας νέας πολιτισμικής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη πολυπολιτισμική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για άλλους, η εμφάνισή του αντιμετωπίστηκε ως πρόκληση απέναντι σε αυτό που θεωρούν παραδοσιακές αμερικανικές αξίες. Ωστόσο, μια νέα ανάλυση δεδομένων δείχνει ότι μεγάλο μέρος της έντονης διαδικτυακής αντιπαράθεσης ίσως να μην ήταν αυθόρμητο.

Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας ανάλυσης ψηφιακών αφηγήσεων GUDEA, ένα σημαντικό ποσοστό της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από τον Bad Bunny κατά την περίοδο του Super Bowl επηρεάστηκε από ξένους λογαριασμούς bot που επιδίωκαν να ενισχύσουν τις διαιρέσεις στην αμερικανική κοινωνία. Η έρευνα, την οποία δημοσίευσε αποκλειστικά το Page Six Hollywood, ανέλυσε περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια δημοσιεύσεις που σχετίζονταν με τον Bad Bunny. Οι αναρτήσεις προήλθαν από περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια χρήστες σε 32 διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και καλύπτουν την περίοδο από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή ανισορροπία στη δημιουργία περιεχομένου. Μόλις το 3,7% των λογαριασμών παρήγαγε το 25,85% του συνολικού περιεχομένου που σχετιζόταν με τη συζήτηση γύρω από την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl. Σύμφωνα με τους αναλυτές της GUDEA, σε αυτό το μικρό ποσοστό περιλαμβάνονταν και λογαριασμοί που λειτουργούσαν ως αυτοματοποιημένα bot προερχόμενα από το εξωτερικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας GUDEA Keith Presley εξηγεί ότι ο στόχος τέτοιων εκστρατειών δεν είναι απαραίτητα να επιβάλουν μία συγκεκριμένη άποψη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «χωρίς καμία αμφιβολία, ο στόχος δεν ήταν να κερδηθεί ένα επιχείρημα, αλλά να διασφαλιστεί ότι η διαμάχη δεν θα τελείωνε ποτέ».

Η ένταση γύρω από την εμφάνιση του Bad Bunny άρχισε να κλιμακώνεται ακόμη πριν από το Super Bowl. Μία εβδομάδα νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε αποσπάσει θερμό χειροκρότημα στα βραβεία Grammy όταν χρησιμοποίησε στη σκηνή τη φράση «Ice Out». Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η διαδικτυακή συζήτηση γύρω από την παρουσία του στο Super Bowl άρχισε να αποκτά ολοένα και πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Αντιδράσεις προκάλεσαν ακόμη και τα σκηνικά της εμφάνισής του, τα οποία απεικόνιζαν εικόνες από την καθημερινότητα εργατικών κοινοτήτων στο Πουέρτο Ρίκο. Ορισμένοι επικριτές χαρακτήρισαν το μήνυμα της παράστασης ως αντι αμερικανικό. Παράλληλα, διαδόθηκε ευρέως μια ανακριβής φήμη ότι ο Bad Bunny χάρισε το βραβείο Grammy του σε ένα παιδί που υποτίθεται ότι ήταν θύμα κράτησης από την υπηρεσία ICE. Η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε αβάσιμη.

Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβησαν και συντηρητικοί οργανισμοί. Η οργάνωση Turning Point USA διοργάνωσε μια εναλλακτική τηλεοπτική εκδήλωση με τίτλο «All American Halftime Show», στην οποία συμμετείχαν καλλιτέχνες όπως ο Kid Rock, ο Lee Brice και η Gabby Barrett. Η κίνηση αυτή ανέδειξε ακόμη περισσότερο το κλίμα πόλωσης που είχε δημιουργηθεί γύρω από την εμφάνιση του Bad Bunny. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump σχολίασε επίσης την εμφάνιση, χαρακτηρίζοντας το show «απολύτως απαίσιο».

Σύμφωνα με τον Keith Presley, οι ξένες εκστρατείες παραπληροφόρησης εκμεταλλεύονται ήδη υπάρχουσες κοινωνικές εντάσεις. Όπως σημειώνει, «απλώς αξιοποίησαν όσα ήδη έβλεπαν να συμβαίνουν. Δεν δημιούργησαν τη διαμάχη, αλλά την ενίσχυσαν».

Στην έκθεση της GUDEA τονίζεται ότι τέτοιες εκστρατείες έχουν ως βασικό στόχο την αποσταθεροποίηση της δημόσιας συζήτησης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάλυση, «ο στόχος είναι η ενίσχυση των υπαρχουσών διαιρέσεων και η εξάντληση της ικανότητας του κοινού να διακρίνει τι είναι πραγματικό και τι κατασκευασμένο».

Η υπόθεση γύρω από την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας. Σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη, η παρουσία οργανωμένων δικτύων παραπληροφόρησης μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα καλλιτεχνικό γεγονός σε πεδίο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι διαδικτυακές αντιδράσεις δεν αντανακλούν πάντοτε αυθεντικές κοινωνικές τάσεις. Αντίθετα, μπορούν να επηρεαστούν από συντονισμένες παρεμβάσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται ο ψηφιακός δημόσιος διάλογος καθίσταται όλο και πιο κρίσιμη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους θεσμούς που προσπαθούν να προστατεύσουν την αξιοπιστία της ενημέρωσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: Page Six Hollywood

