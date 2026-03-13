Ο Βασίλης Πανάγου στο MAD Forum 2026: «Η Gen Z εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο κοντά στην πολιτική επικοινωνία»

Μαρία Χατζηγιάννη

Στην ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του MAD Forum 2026, υπό τον συντονισμό του Νίκου Κοψιδά, αναλύθηκε η μετατόπιση της πολιτικής επικοινωνίας από τους θεσμούς στα πρόσωπα. Ο Βασίλης Πανάγου, υπεύθυνος επικοινωνίας του ETERON, παρουσίασε τα αποκαλυπτικά αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, η οποία ρίχνει φως στο ψηφιακό αποτύπωμα των νέων ηλικίας 16-25 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ το 80% των νέων χρησιμοποιεί το TikTok καθημερινά, η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει να μην ακολουθεί πολιτικούς ή κόμματα. Όπως εξήγησε ο κ. Πανάγου, η Gen Z απομακρύνεται από την τυπική κομματική επικοινωνία και δίνει έμφαση στην κοινωνική εμπειρία: «Η Gen Z εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο κοντά στην κομματική επικοινωνία και εστιάζει περισσότερο στην κοινωνική εμπειρία», σημείωσε, προσθέτοντας πως πολλοί αποφεύγουν τη δημόσια έκφραση πολιτικών απόψεων για να γλιτώσουν τις λεκτικές συγκρούσεις.

Βασίλης Πανάγου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας ETERON/ ΦΩΤΟ:Akim Tsatsoulis

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι η τάση για «επιλεκτική έκθεση», όπου οι χρήστες ακολουθούν άτομα με παρόμοιες απόψεις, δημιουργώντας ψηφιακές κοινότητες κοινών πεποιθήσεων. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα καταναλώνεται κυρίως για λόγους διασκέδασης, ο κ. Πανάγου υπογράμμισε ότι το TikTok λειτουργεί πλέον ως ένας εναλλακτικός χώρος πολιτικοποίησης.

«Το TikTok δεν είναι μόνο μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας», τόνισε χαρακτηριστικά. «Είναι ένας χώρος όπου οι νέοι συναντούν κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο από τις προηγούμενες γενιές». Με αυτή την τοποθέτηση, ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα γλώσσα επικοινωνίας, η οποία θα βασίζεται περισσότερο στην αυθεντικότητα των δημιουργών περιεχομένου και λιγότερο στις παραδοσιακές θεσμικές φόρμες.

