Η Λούκα Κατσέλη στο MAD Forum 2026: «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να τη διευρύνει»

Η θεματική ενότητα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Μουσική και Δικαιώματα» στο MAD Forum 2026 ανέδειξε μια κρίσιμη αντίφαση: ενώ η τεχνολογία διευρύνει τους ορίζοντες της παραγωγής, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκείνων που παράγουν την πρώτη ύλη της τέχνης. Υπό τον συντονισμό του Γκυ Κριέφ, η συζήτηση εμβάθυνε στις νομικές και ηθικές προεκτάσεις της εκπαίδευσης μοντέλων AI με προστατευμένα έργα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Η Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ, έθεσε το ζήτημα στην καρδιά του, διαχωρίζοντας την έννοια της δημιουργικότητας από τον άνθρωπο-δημιουργό. «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να διευρύνει τη δημιουργικότητα. Δημιουργός δεν ξέρω αν θα υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αγωνία για το αν το επάγγελμα του καλλιτέχνη θα παραμείνει βιώσιμο στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη μουσική βιομηχανία

Σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, η κατανόηση της τεχνολογίας δεν αρκεί για να επιλυθεί το πρόβλημα, η ουσία βρίσκεται στις συνθήκες διαβίωσης και στη δύναμη επιβολής κανόνων απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. «Το ζήτημα είναι, κοιτάζοντας μπροστά, μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στον δημιουργό ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργα μουσικής;» αναρωτήθηκε, θέτοντας το ερώτημα της διαπραγματευτικής ισχύος.

Καταλήγοντας, η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ επισήμανε ότι απαιτείται μια στρατηγική απάντηση σε ανώτατο επίπεδο: «Χρειάζεται να δούμε ποιος θα διαπραγματευτεί με τις μεγάλες πλατφόρμες, σε τι επίπεδο και για ποια θέματα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συμβόλαιο που να είναι αποδεκτό από τις κοινωνίες μας». Με την τοποθέτησή της, ανέδειξε ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια νομική τυπικότητα, αλλά η βάση για τη διατήρηση του πολιτιστικού μας ιστού.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη μουσική βιομηχανία και τα πνευματικά δικαιώματα

Δες κι αυτό…