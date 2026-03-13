Tech News 13.03.2026

Η Λούκα Κατσέλη στο MAD Forum 2026: «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να τη διευρύνει»

Η Λούκα Κατσέλη προειδοποιεί στο MAD Forum 2026 για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του δημιουργού λόγω της AI
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θεματική ενότητα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Μουσική και Δικαιώματα» στο MAD Forum 2026 ανέδειξε μια κρίσιμη αντίφαση: ενώ η τεχνολογία διευρύνει τους ορίζοντες της παραγωγής, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα εκείνων που παράγουν την πρώτη ύλη της τέχνης. Υπό τον συντονισμό του Γκυ Κριέφ, η συζήτηση εμβάθυνε στις νομικές και ηθικές προεκτάσεις της εκπαίδευσης μοντέλων AI με προστατευμένα έργα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Η Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ, έθεσε το ζήτημα στην καρδιά του, διαχωρίζοντας την έννοια της δημιουργικότητας από τον άνθρωπο-δημιουργό. «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να διευρύνει τη δημιουργικότητα. Δημιουργός δεν ξέρω αν θα υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αγωνία για το αν το επάγγελμα του καλλιτέχνη θα παραμείνει βιώσιμο στο μέλλον.

Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ)/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Σύμφωνα με την κ. Κατσέλη, η κατανόηση της τεχνολογίας δεν αρκεί για να επιλυθεί το πρόβλημα, η ουσία βρίσκεται στις συνθήκες διαβίωσης και στη δύναμη επιβολής κανόνων απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. «Το ζήτημα είναι, κοιτάζοντας μπροστά, μπορούμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στον δημιουργό ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργα μουσικής;» αναρωτήθηκε, θέτοντας το ερώτημα της διαπραγματευτικής ισχύος.

Καταλήγοντας, η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ επισήμανε ότι απαιτείται μια στρατηγική απάντηση σε ανώτατο επίπεδο: «Χρειάζεται να δούμε ποιος θα διαπραγματευτεί με τις μεγάλες πλατφόρμες, σε τι επίπεδο και για ποια θέματα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συμβόλαιο που να είναι αποδεκτό από τις κοινωνίες μας». Με την τοποθέτησή της, ανέδειξε ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια νομική τυπικότητα, αλλά η βάση για τη διατήρηση του πολιτιστικού μας ιστού.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

mad forum Mad Forum 2026 Γκυ Κριέφ Λούκα Κατσέλη μουσική Τεχνολογία
