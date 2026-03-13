Με τη συλλογή Interferenze, ο Alessandro Michele εξερευνά ξανά την αισθητική του οίκου Valentino

Η Ρώμη είναι μια πόλη με πολλές ψυχές. Στους δρόμους της συνυπάρχουν το χάος και η ομορφιά, η ιστορία και η σύγχρονη ζωή, τα πάθη και οι αρετές. Είναι ταυτόχρονα αρχαία, αναγεννησιακή, μπαρόκ και απόλυτα σύγχρονη. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα αποτέλεσε την έμπνευση για τη νέα συλλογή Valentino Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026/27, που παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Alessandro Michele, δημιουργώντας μια πασαρέλα όπου διαφορετικές εποχές και αισθητικές συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Ο Michele, στο σημείωμα της επίδειξης, υπογράμμισε ότι «κάθε δημιουργική χειρονομία μετριέται απέναντι σε μια παράδοση που την προηγήθηκε». Και αυτή η παράδοση έχει ένα όνομα: Valentino Garavani. Ο ιδρυτής του οίκου, που έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου, τιμήθηκε μέσα από μια συγκινητική αναφορά στη συλλογή. Όπως και στην τελευταία haute couture παρουσίαση, έτσι και εδώ, η επίδειξη ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ φόρεμα σε έντονο Valentino Red, με βαθιά ανοιχτή πλάτη σε σχήμα V και δραματική ουρά, το χρώμα που σημάδεψε την ιστορία της μόδας.

Μια πασαρέλα ανάμεσα σε τέχνη και αρχιτεκτονική

Η συλλογή με τίτλο «Interferenze» παρουσιάστηκε στο επιβλητικό Palazzo Barberini στη Ρώμη, έναν χώρο όπου η αρχιτεκτονική αρμονία συναντά την καλλιτεχνική ένταση. Ανάμεσα στις τοιχογραφίες και τα ιστορικά δωμάτια του παλατιού, η πασαρέλα μετατράπηκε σε μια σκηνή όπου το παρελθόν και το παρόν συναντήθηκαν.

Το concept της συλλογής εμπνέεται από τη φιλοσοφία του Friedrich Nietzsche και την έννοια της ισορροπίας ανάμεσα στο Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Τη λογική και την τάξη από τη μία πλευρά, το πάθος και την ελευθερία από την άλλη. Αυτή η ένταση αντικατοπτρίζεται και στα ρούχα, όπου διαφορετικά στοιχεία όχι μόνο συνυπάρχουν αλλά συγκρούονται δημιουργικά.

Αντιθέσεις που δημιουργούν αρμονία

Η συλλογή κινείται ανάμεσα στην κομψότητα και τον αισθησιασμό. Βαθιά ντεκολτέ πλαισιώνονται από πολύτιμα κοσμήματα, ενώ καταιγίδες από παγιέτες θυμίζουν τη λάμψη των νυχτών της δεκαετίας του ’80. Την ίδια στιγμή, super skinny jeans και ψηλοτάκουνα φέρνουν στο μυαλό το στιλ των 2000s.

Τα iconic Rockstud πέδιλα συνυπάρχουν με sneakers και μπότες, ενώ το color blocking συνομιλεί με υφάσματα γεμάτα μοτίβα. Διάφανα υλικά και ελαφριά υφάσματα μπλέκονται με πολυεπίπεδες φούστες, δημιουργώντας μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην απαλότητα και τη δομή.

Τα παντελόνια αποκτούν δομές με βολάν, ενώ τα παλτό εμφανίζονται με υπερβολικά μήκη, σαν να μην γνωρίζουν όρια. Τα μανίκια μακραίνουν, οι γραμμές επιμηκύνονται και οι αναλογίες παίζουν με το μάτι του θεατή.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε ήταν τα techno-inspired γυαλιά, που έδιναν την αίσθηση ότι ο θεατής παρακολουθεί μια φουτουριστική πραγματικότητα, σαν να βρίσκεται σε μια πίστα χορού όπου το παρελθόν και το μέλλον συναντιούνται.

Όταν η μόδα γίνεται σύστημα ιδεών

Στην πασαρέλα, ανδρικά και γυναικεία looks εμφανίστηκαν μαζί, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές ταυτότητες και αισθητικές. Σε αυτό το πολυφωνικό σύμπαν, η μόδα παύει να είναι απλώς μια αισθητική δήλωση και μετατρέπεται σε κοινωνικό και συμβολικό εργαλείο.

Η συλλογή του Alessandro Michele για τον Valentino παρουσιάζει τη μόδα ως ένα «ανοιχτό σύστημα παρεμβολών», όπου εικόνες, εποχές και ιδέες αλληλεπιδρούν. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη πόλη για να φιλοξενήσει αυτή την ιδέα από τη Ρώμη, μια πόλη όπου όλες αυτές οι αντιθέσεις βρίσκουν τελικά την τέλεια ισορροπία.

