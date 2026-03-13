Fashion 13.03.2026

Με τη συλλογή Interferenze, ο Alessandro Michele εξερευνά ξανά την αισθητική του οίκου Valentino

Η συλλογή Valentino Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026/27 του Alessandro Michele εμπνέεται από τη Ρώμη και τις αντιθέσεις της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ρώμη είναι μια πόλη με πολλές ψυχές. Στους δρόμους της συνυπάρχουν το χάος και η ομορφιά, η ιστορία και η σύγχρονη ζωή, τα πάθη και οι αρετές. Είναι ταυτόχρονα αρχαία, αναγεννησιακή, μπαρόκ και απόλυτα σύγχρονη. Αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα αποτέλεσε την έμπνευση για τη νέα συλλογή Valentino Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026/27, που παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Alessandro Michele, δημιουργώντας μια πασαρέλα όπου διαφορετικές εποχές και αισθητικές συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Ο Michele, στο σημείωμα της επίδειξης, υπογράμμισε ότι «κάθε δημιουργική χειρονομία μετριέται απέναντι σε μια παράδοση που την προηγήθηκε». Και αυτή η παράδοση έχει ένα όνομα: Valentino Garavani. Ο ιδρυτής του οίκου, που έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου, τιμήθηκε μέσα από μια συγκινητική αναφορά στη συλλογή. Όπως και στην τελευταία haute couture παρουσίαση, έτσι και εδώ, η επίδειξη ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ φόρεμα σε έντονο Valentino Red, με βαθιά ανοιχτή πλάτη σε σχήμα V και δραματική ουρά, το χρώμα που σημάδεψε την ιστορία της μόδας.

www.valentino.com

Διάβασε επίσης: Η Bella Hadid αναδεικνύει τα capri παντελόνια ως την πιο retro τάση της άνοιξης

Μια πασαρέλα ανάμεσα σε τέχνη και αρχιτεκτονική

Η συλλογή με τίτλο «Interferenze» παρουσιάστηκε στο επιβλητικό Palazzo Barberini στη Ρώμη, έναν χώρο όπου η αρχιτεκτονική αρμονία συναντά την καλλιτεχνική ένταση. Ανάμεσα στις τοιχογραφίες και τα ιστορικά δωμάτια του παλατιού, η πασαρέλα μετατράπηκε σε μια σκηνή όπου το παρελθόν και το παρόν συναντήθηκαν.

www.valentino.com
www.valentino.com

Το concept της συλλογής εμπνέεται από τη φιλοσοφία του Friedrich Nietzsche και την έννοια της ισορροπίας ανάμεσα στο Απολλώνιο και το Διονυσιακό. Τη λογική και την τάξη από τη μία πλευρά, το πάθος και την ελευθερία από την άλλη. Αυτή η ένταση αντικατοπτρίζεται και στα ρούχα, όπου διαφορετικά στοιχεία όχι μόνο συνυπάρχουν αλλά συγκρούονται δημιουργικά.

Αντιθέσεις που δημιουργούν αρμονία

Η συλλογή κινείται ανάμεσα στην κομψότητα και τον αισθησιασμό. Βαθιά ντεκολτέ πλαισιώνονται από πολύτιμα κοσμήματα, ενώ καταιγίδες από παγιέτες θυμίζουν τη λάμψη των νυχτών της δεκαετίας του ’80. Την ίδια στιγμή, super skinny jeans και ψηλοτάκουνα φέρνουν στο μυαλό το στιλ των 2000s.

www.valentino.com

Τα iconic Rockstud πέδιλα συνυπάρχουν με sneakers και μπότες, ενώ το color blocking συνομιλεί με υφάσματα γεμάτα μοτίβα. Διάφανα υλικά και ελαφριά υφάσματα μπλέκονται με πολυεπίπεδες φούστες, δημιουργώντας μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην απαλότητα και τη δομή.

valentino5
www.valentino.com

Τα παντελόνια αποκτούν δομές με βολάν, ενώ τα παλτό εμφανίζονται με υπερβολικά μήκη, σαν να μην γνωρίζουν όρια. Τα μανίκια μακραίνουν, οι γραμμές επιμηκύνονται και οι αναλογίες παίζουν με το μάτι του θεατή.

valentino7
www.valentino.com

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε ήταν τα techno-inspired γυαλιά, που έδιναν την αίσθηση ότι ο θεατής παρακολουθεί μια φουτουριστική πραγματικότητα, σαν να βρίσκεται σε μια πίστα χορού όπου το παρελθόν και το μέλλον συναντιούνται.

Όταν η μόδα γίνεται σύστημα ιδεών

Στην πασαρέλα, ανδρικά και γυναικεία looks εμφανίστηκαν μαζί, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές ταυτότητες και αισθητικές. Σε αυτό το πολυφωνικό σύμπαν, η μόδα παύει να είναι απλώς μια αισθητική δήλωση και μετατρέπεται σε κοινωνικό και συμβολικό εργαλείο.

valentino9
www.valentino.com

Η συλλογή του Alessandro Michele για τον Valentino παρουσιάζει τη μόδα ως ένα «ανοιχτό σύστημα παρεμβολών», όπου εικόνες, εποχές και ιδέες αλληλεπιδρούν. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη πόλη για να φιλοξενήσει αυτή την ιδέα από τη Ρώμη, μια πόλη όπου όλες αυτές οι αντιθέσεις βρίσκουν τελικά την τέλεια ισορροπία.

Κεντρική Εικόνα: www.valentino.com

Διάβασε επίσης: Ο Harris Reed αποχωρεί από τον οίκο Nina Ricci

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alessandro Michele Fashion VALENTINO
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Σουηδία γίνεται ο πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταξιδιωτικός προορισμός

6 τρόποι να κάνεις το σπίτι σου να μυρίζει πάντα φρεσκάδα

Ο Harris Reed αποχωρεί από τον οίκο Nina Ricci

Messy smokey eye: Το makeup trend που αγαπούν οι beauty lovers του TikTok

Η Bella Hadid αναδεικνύει τα capri παντελόνια ως την πιο retro τάση της άνοιξης

Τι μυστικό έχουν; Αυτά τα 3 ζώδια έχουν απίστευτη τύχη στις σχέσεις

3 λόγοι που κάποιοι άνθρωποι πάντα έλκονται από «ακατάλληλους» συντρόφους

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσεις πόσο πραγματικά fit είσαι

Κάνεις δίαιτα; Αυτός είναι ο ξηρός καρπός που θα πρέπει να προτιμάς

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί