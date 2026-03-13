O Ιάκωβος Καργαρώτος στο MAD Forum 2026: «Το να μην έχουμε προϊόντα προϊόντα καπνού και νικοτίνης σε χέρια ανηλίκων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Η σχέση των νέων με προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της δεύτερης συζήτησης του MAD Forum 2026, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα». Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Χριστίνας Βίδου, η συζήτηση ανέδειξε τις ηθικές και πρακτικές ευθύνες των επιχειρήσεων σε έναν κόσμο όπου οι ανήλικοι εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία σε ψηφιακές υπηρεσίες και περιεχόμενο ενηλίκων.

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, περιέγραψε τις αυστηρές πολιτικές της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων δεν είναι απλώς νομική υποχρέωση, αλλά δομικό στοιχείο της λειτουργίας τους. «Η κανονιστική συμμόρφωση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια εταιρεία», σημείωσε, εξηγώντας ότι η Παπαστράτος επενδύει σε προγράμματα ενημέρωσης και ελέγχου που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της δεν προωθούνται σε νεαρά κοινά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καμπάνια που λανσαρίστηκε τον Σεπτέμβριο με το κεντρικό μήνυμα «Είναι στα χέρια μας να μην είναι στα χέρια τους», η οποία μετατοπίζει την προσοχή στην ευθύνη των ενηλίκων. «Θέλουμε να βάλουμε τους ενήλικους στο προσκήνιο», τόνισε ο κ. Καργαρώτος. «Δεν είναι μόνο οι ανήλικοι που αγοράζουν τα όποια προϊόντα· είναι η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός περίγυρος, οι οποίοι έχουν πραγματικά ευθύνη».

Κλείνοντας, ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος έδωσε το στίγμα της εταιρικής κουλτούρας των 95 ετών ιστορίας του ομίλου στην Ελλάδα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το να μην έχουμε προϊόντα δικά μας σε χέρια ανηλίκου είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, γιατί αυτό θα σήμαινε αποτυχία». Με την τοποθέτησή του, κατέστησε σαφές ότι η πρόληψη και η συνεργασία με δημόσιους φορείς αποτελούν τα μόνα αποτελεσματικά εργαλεία για την ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

