O Μάριος Θεμιστοκλέους στο MAD Forum 2026: «Είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά να αντισταθούν στον αλγόριθμο των social media»

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλά στο MAD Forum 2026 για τους κινδύνους των social media, την ψυχική υγεία των νέων και την ανάγκη για ισορροπία
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς ρεκόρ και η καθημερινότητα των νέων καθορίζεται ολοένα περισσότερο από τον ψηφιακό κόσμο, το MAD Forum 2026 δημιούργησε έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου για το πώς η νέα γενιά ζει, δημιουργεί και εκφράζεται μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με έμφαση σε θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή κουλτούρα, η μουσική και ο ρόλος της πολιτικής, το φετινό φόρουμ έθεσε στο επίκεντρο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η σύγχρονη εποχή.

Η πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», επικεντρώθηκε στην πρόκληση της θωράκισης των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο χωρίς να περιορίζεται η αυτονομία τους. Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Χριστίνας Βίδου, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέλυσε την επίδραση των social media στην καθημερινότητα των παιδιών και το κρίσιμο ζήτημα των ηλικιακών ορίων.

Αναφερόμενος στα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε πως: «Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι 1 στους 7 έχει προβλήματα ψυχικής υγείας, προβλήματα άγχους και κατάθλιψης». Διευκρίνισε ότι: «Aυτό δεν σημαίνει ότι φταίνε τα social media, όμως επιτείνουν την κατάσταση, καθώς μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, να μειώσουν την αθλητική δραστηριότητα, ακόμα και να οδηγήσουν σε περισσότερα περιστατικά bullying».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους υπαρκτούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τονίζοντας ότι: «Είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούν στους αλγόριθμους των social media που είναι φτιαγμένοι για να τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλο και περισσότερο». Μέσα σε αυτόν τον διαρκή βομβαρδισμό μηνυμάτων, η απεμπλοκή των παιδιών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη θέση των ειδικών για την ανάγκη οριοθέτησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Tα όρια που έχουν πει οι επιστήμονες είναι στην εφηβεία. Τα 16 χρόνια είναι μια κρίσιμη ηλικία που πριν από αυτή μπορεί να μπουν περιορισμοί».

